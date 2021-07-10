رضا صفری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فریدونشهر در ارزیایی شاخصههای توسعه در ردیف شهرستانهای کم برخوردار قرار دارد که متأسفانه حاصل سالها کم توجهی بوده است.
وی افزود: ضعف در برنامهریزی و تقسیم بودجه عادلانه و مبتنی بر شاخص موجب حک برند محرومیت بر بسیاری از شهرستانهای کشور از جمله فریدونشهر شده است.
فرماندار فریدونشهر در ارتباط با افزایش شاخصههای توسعه گفت: روستاهای پیشکوه و پشتکوه فریدونشهر نیاز به برنامه جامع کوتاهمدت و بلندمدت دارد چراکه در سند توسعه فریدونشهر بسیاری از شاخصههای این شهرستان در ردیف چهار شهرستان آخر استان قرار دارد.
پیگیر گازرسانی به روستاهای پشتکوه هستیم
صفری با بیان اینکه گازرسانی به روستاهای پشتکوه و پیشکوه در الویت پیگیری است، بیان داشت: اجرای شبکه در هشت روستای خوشه اسلام آباد انجام شده است و با پیگیری جدی در شهرستان الیگودرز مجوز خط انتقال اخذ شده است و امیدواریم گازرسانی به این هشت روستا تا فصل زمستان به بهرهبرداری برسد.
پروژه فیبر نوری فریدونشهر ۸۰ درصد پیشرفت دارد
وی با بیان اینکه پروژه فیبر نوری یکی از زیرساختهای مهم است که در حال حاضر روستای «وزوه» نیز به عنوان آخرین روستای این شهرستان بهرهمند شده است، افزود: در این شهرستان پروژه ۱۶۰ کیلومتری فیبر نوری، ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که تأثیرات آن در فرایند تحصیل دانش آموزان منطقه در سال تحصیلی گذشته و در انتخابات ۲۸ خرداد و همچنین استفاده از دستگاههای احراز هویت دیده شده است.
ساخت ۱۴ مدرسه در فریدونشهر در دست اجرا است
صفری با بیان اینکه در سطح استان اصفهان این شهرستان بیشترین تعداد مدرسه کانکسی و سنگی را دارد، افزود: سال گذشته در سفر استاندار اصفهان و مجمع خیران مدرسه ساز قرار بود ساخت هشت مدرسه کلنگزنی شود اما با همت بلند خیران مشارکت در ساخت ۱۴ مدرسه در دستور کار قرار گرفت که امیدواریم برای سال تحصیلی جدید هشت مدرسه به بهرهبرداری برسد.
وی با بیان اینکه با مصوبه هیئت وزیران بخش جدید موگویی تصویب شده است و به زودی بخشداری راهاندازی میشود، افزود: در دو سال گذشته در بخش راههای شهرستان، بیش از هفتاد پیچ خطرناک و حادثه خیز در محور فریدونشهر به پشتکوه و پیشکوه رفع خطر شده است.
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