اختصاص بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برای نوسازی مدارس خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرالله رخشانی مهر شامگاه پنجشنبه در جلسه هم‌اندیشی و بررسی فضاهای آموزشی بهبهان اظهار کرد: تأمین و پرداخت سهم دولت در امر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خیرساز باعث شده تا امروزه خیران با اشتیاق بیشتری به سمت مدرسه‌سازی گام بردارند.

وی، عمده سیاست‌گذاری سازمان نوسازی مدارس کشور را بالا بردن سهم دولت در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خیرساز اعلام کرد و گفت: ۶ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که عمده آنها در سال ۹۷ کلنگ زنی شدند؛ همچنین پروژه‌های نیمه‌تمام خیرساز در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ تعیین تکلیف شدند.

رخشانی مهر، ساخت مجتمع‌های آموزشی مبنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را از سیاست‌های سازمان نوسازی کشور دانست و بیان کرد: در سال ۸۲ کل مدارس کشور مورد ارزیابی قرار گرفته که ۷۰ درصد آنها نیاز به تخریب – بازسازی و مقاوم‌سازی داشته که در سال ۹۵ این امر به ۳۰ درصد کاهش یافته و امروز این آمار به ۱۹.۵ درصد رسیده است.

وی افزود: به این معنا که ۱۹.۵ درصد مدارس کشور نیازمند تخریب – بازسازی و مقاوم‌سازی هستند که سهم تخریب و بازسازی فقط هفت درصد و سهم مقاوم‌سازی ۱۲.۵ درصد است؛ همچنین حدود ۲۲ درصد از مدارس استان خوزستان به تخریب – بازسازی یا مقاوم‌سازی نیاز دارند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس بیان کرد: سه رئیس سازمان نوسازی کشور از سال ۸۳ به بعد در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که چهار میلیارد دلار معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان امروزی برای مدرسه‌سازی از سال ۸۳ تا ۹۶ هزینه شده به این معنا که هر رئیس به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان آورده‌اش بوده است.

رخشانی مهر در ادامه اظهار کرد: در سال جاری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل پیوست تخصیص یک ماه گرفته شد که بخشی از آن میان استان‌ها توزیع شده و بخش دیگر پس از اصلاح شاخص‌ها توزیع خواهند شد؛ همچنین پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل محرومیت‌زدایی تخصیص کامل گرفته شده است.

وی افزود: با جمع‌بندی میزان هزینه‌های انجام شده از سال‌های ۹۶ تاکنون عدد تخصیصی به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از سال ۹۶ تاکنون برای مدرسه‌سازی کشور هزینه شده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس در ادامه به میزان پرداخت سارمان نوسازی کشور از سال ۹۵ تاکنون به پروژه‌های نیمه‌تمام خیرساز استان خوزستان اشاره کرد و افزود: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خیرساز در خوزستان در سال ۹۵ به میزان ۲۳ میلیارد تومان مصوب شده که تخصیص کامل آن گرفته شده است.

رخشانی مهر ادامه داد: در سال ۹۶ عدد مصوب ۲۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۷ عدد مصوب ۴۶۵ میلیارد تومان، در سال ۹۸ عدد مصوب ۸۷۰ میلیارد تومان، در سال ۹۹ عدد مصوب دو هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که تخصیص همه آنها به طور کامل گرفته شد؛ همچنین در سال ۱۴۰۰ عدد مصوب دو هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که تخصیص کامل آن در سه ماه اول امسال گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری همواره بر امر مدرسه‌سازی تأکید داشته و نظام نیز در این رابطه همکاری لازم را داشته است، اظهار کرد: در بخش تأمین تجهیزات سرمایشی مدارس خوزستان در سال‌های گذشته ۳۳ میلیارد تومان اعتبار نقدی تأمین شد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: یک مدرسه در بهبهان به پاس شهدای شجاعی و به همین نام در شهرستان بهبهان ایجاد خواهد شد که ۷۰ درصد منابع مالی آن توسط سازمان نوسازی مدارس کشور و ۳۰ درصد دیگر از منابع خیری خوزستان تأمین می‌شود.