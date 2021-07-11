پنتاگون درخواست هائیتی برای حضور نظامی آمریکا را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جان کربی» سخنگوی پنتاگون در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که وزارت دفاع ایالات متحده درخواست دولت هائیتی برای اعزام نظامیان آمریکا به این کشور واقع در جزایر کارائیب را بررسی می کند.

کربی در این گفتگو گفت: «ما در حال تجزیه و تحلیل این درخواست هستیم؛ درست مانند هر درخواست کمک دیگری که از پنتاگون می شود. این [درخواست] در دست بررسی است. من نمی خواهم پیشاپیش در مورد آن چیزی بگویم».

سخنگوی پنتاگون در ادامه مدعی شد که تیمی از مقامات «وزارت امنیت میهنی» و «دایره تجسس فدرال» (اف بی آی) ایالات متحده به هائیتی سفر کردند تا ببینند که «در فرآیند تحقیقی چه کمکی می توانند به مردم هائیتی ارائه کنند!»

گفتنی است که در پی ترور «ژوونل موئیز» رئیس جمهور هائیتی در هفتم ژوئیه ۲۰۲۱، ۱۹ فرد مظنون- شامل ۱۷ تبعه کلمبیایی و دو شهروند آمریکایی هائیتی تبار- دستگیر شدند. پلیس هائیتی بر این باور است که در مجموع حدود ۲۸ مزدور خارجی در این توطئه ترور دست داشته اند.

دو شهروند آمریکایی بازداشت شده نیز ادعا می کنند که از طرف مغز متفکر این ترور که «مایک» خوانده می شود، به عنوان مترجم فعالیت می کرده اند.