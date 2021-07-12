توئیتر مسئول رسیدگی به شکایات را در هند تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توئیتر مسئول پاسخگویی به شکایات کاربران در هند را تعیین کرد. این در حالی است که پس از بالا گرفتن تنشها میان این شبکه اجتماعی و دولت هند، چند روز قبل مدیر همخوانی توئیتر نیز تعیین شده بود.
در وب سایت آمریکایی توئیتر نام «وینای پراکاش» به عنوان مسئول جدید پاسخگویی به شکایات ذکر شده است. علاوه بر آن اطلاعات تماس با وی و همچنین فرایندهای مورد نیاز برای گزارش موارد نقض قوانین توئیتر نیز در وب سایت آمده است.
روز پنج شنبه توئیتر اعلام کرد یک مسئول پاسخگویی به شکایات موقت را برای همخوانی با قوانین جدید فناوری اطلاعات هند تعیین میکند. همچنین این شبکه اجتماعی تصمیم دارد مسئول دائمی این پست را طی ۸ هفته مشخص کند.
قوانین فناوری اطلاعات جدید هند از اواخر ماه می اجرایی شده و هدف آن قانونمند کردن محتوای شبکههای اجتماعی و همچنین وادار کردن این پلتفرمها به پاسخگویی سریعتر نسبت به درخواستهای قانونی برای حذف پستها و اشتراک گذاری اطلاعات منتشر کنندگان پیامها است.
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