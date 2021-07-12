عبدالله عبدالله: مذاکره راه حل برون رفت از بحران فعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با اعضای هیأت اعزامی این کشور که برای مذاکره با هیأت طالبان به ایران رفته بودند، اعلام کرد که از تلاش‌های هیأت و ارایه گزارش مذاکرات تهران و از میزبانی و استقبال گرم جمهوری اسلامی ایران از هیأت جمهوری اسلامی افغانستان تشکر می‌کند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت: ما به صلح عادلانه و پایدار پایبند هستیم و راه حل بیرون رفت از بحران کنونی در کشور را مذاکره و گفت‌وگو می‌دانیم.

وی گفت: ما بارها تأکید کرده‌ایم که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد. از بیانیه پایانی مشترک دو طرف در مذاکرات تهران استقبال می‌کنیم. عملکرد دو طرف میزان تعهد آنها را به مفاد این اعلامیه نشان می‌دهد.

عبدالله همچنین گفت که از طالبان می‌خواهیم با استفاده از فرصت، قبل از این‌که دیر شود تعهد خود را به مذاکره و حل مسائل کلان ملی نشان دهد.

«یونس قانونی» رئیس هیات مذاکره کننده افغانستان نیز در این دیدار، با تشکر از میزبانی جمهوری اسلامی ایران، بحث‌ها و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی دو طرف در مورد مسائل کلان را واضح و روشن خواند.

قانونی افزود که هیأت جمهوری اسلامی افغانستان دیدگاه‌های خود را در راستای رهنمودهایی که از سوی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه تدوین شده بود مطرح و بر دستیابی به راه حل سیاسی مورد اتفاق همگان از طریق گفت‌وگو و مذاکره تأکید کرد.

عبدالله عبدالله در پایان صحبت‌های خود با تأکید بر وحدت ملی، اتحاد و انسجام داخلی گفت: در عین این‌که ما به صلح متعهد هستیم، در برابر سرنوشت ملت و مردم خویش نیز مسئولیت داریم. عده‌ای فکر نکنند که می‌توانند از طریق زور خود را بر مردم ما تحمیل کنند. موضع ما و مردم افغانستان در مقابل زورگویی روشن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در سخنرانی خود در نشست پایانی گفتگوهای بین الافغانی تهران که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد با تشکر از هر دو هیئت که در این گفتگوها صلح و راحتی و آسودگی مردم افغانستان را اولویت قرار دادند، تاکید کرد که شجاعت در صلح مهمتر از شجاعت در جنگ است زیرا برای صلح باید ایثار و گذشت داشت و از خواسته‌های حداکثری چشم پوشید و به خواسته‌های طرف دیگر توجه کرد خصوصاً در این گفتگوها که طرف دیگری وجود ندارد و هر دو طرف برادران هم و در جستجوی صلح و آرامش برای ملت افغانستان هستند.

اجلاس گفتگوهای بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی جمهوریت و هیئت عالی سیاسی طالبان شانزدهم تیرماه جاری به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد و به مدت دو روز ادامه یافت. در پایان این اجلاس، هیئت‌های شرکت کننده طی بیانیه مشترکی به شدت حمله به مکاتب، مراکز درمانی … و تاسیسات عامه را محکوم کردند و نشست تهران را فرصت جدیدی برای تقویت راه حل سیاسی افغانستان دانستند و همچنین تاکید کردند که جنگ راه حل مساله افغانستان نبوده و همه تلاش‌ها باید در راستای رسیدن به راه حل سیاسی باشد.