حمایت از خادمان مردم و انقلاب در استان قزوین در دستور کار سپاه

به گزارش خبرنگار مهر سردار رستم‌علی رفیعی پیش از ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: امروز با انسان و افکار ذهن او کار داریم و این رسانه است که حرف‌های نهفته شده ملت را با ظرافت در برابر مدیران قرار می‌دهند.

وی افزود: رسانه در نگاه سپاه ابزار نیست و اهل رسانه پیوند ناگسستنی ملت و سپاه داشته و به رسانه برای پیشرفت اهداف انقلاب و ملت بزرگ به مانند اکسیژن نیاز داریم.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) ادامه داد: رسانه باید صادقانه مشکلات کشور ا کشف و با ملاحظه ادبیات انقلاب دغدغه مندانه آن را در اختیار مسئولین قرار دهد.

این مسئول با بیان اینکه سپاه مولود انقلاب است و در اصل سپاه را نیاز انقلاب خلق کرد، عنوان کرد: نیاز و ضرورت سپاه را وارد سنگرهای متفاوت خواهد کرد.

رفیعی اضافه کرد: روزی ورودی سپاه ۴۰ هزار نفر بود و امروز با افتخار عرض می‌کنیم که شهدای سپاه نیز ۴۰ هزار نفر است و یک نسل سپاه شهید شد و این مسیر با افتخار در راه انقلاب و مردم ادامه دارد.

وی تأکید کرد: بر اساس و ضرورت نیاز مردم و انقلاب هرکجا که نیاز باشد سپاه وارد میدان خواهد شد و در کنار این مردم خواهد شد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین عنوان کرد: سپاه پاسداران محصول عاشورا است و تشکیل شد تا دوباره سر امام و سر ملت ایران بر سر نیزه نرود.

این مسئول اضافه کرد: تمام قدرت سپاه در عهدی است که با خدا بسته تا به توکل به او خادم به ملت ایران باشد و همچون ماهی اگر از دریای مردم گرفته شود چیزی از او باقی نخواهد ماند.

سردار رفیعی اضافه کرد: اعتقادی به خط و ربط‌های سیاسی نداریم و معتقدیم راه نجات و اقتدار ما کنار گذاشتن اختلافات و کج سلیقگی‌ها است و با تمام ظرفیت‌ها پای کار بیاییم و دولت منتخب برآمده از رأی مردم را در مسیر اهداف کمک کنیم.

وی گفت: شعارهای انقلاب مانند آزادی، پیشرفت، دفاع از مظلوم هرگز کهنه نخواهد شد و نیاز است رسانه‌ها این شعارها را بر سر دست بگیرند.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) اظهار کرد: احیا و تقویت پایگاه بسیج به عنوان سنگرهای مردمی خدمت رسانی در اولویت است و پایگاه بسیج باید به محل تولید اندیشه‌های انقلابی تبدیل شود.

این مسئول افزود: در حوزه برنامه داخلی سپاه باید همانند نسل اول به وجود آورنده ببینیم و بیاندیشیم و با کمک رسانه و مردم انسجام خود را تقویت خواهیم کرد.

رفیعی عنوان کرد: مأموریت اصلی ما حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و خط قرمز ما نیز فقط همین دستاوردها است.

وی تأکید کرد: در مسائل سیاسی استان دنبال مصادیق و اشخاص نخواهیم رفت و پشتیبانی از همه خادمان ملت بر عهده ما است و دولت بر آمده مردمی را کمک خواهیم کرد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین در پایان یادآور شد: دو مرکز درمانی سلامت در استان قزوین برای کمک به بخش درمان برای مهار کرونا با علوم پزشکی همراهی می‌کنند.