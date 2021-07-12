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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۷

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین:

حمایت از خادمان مردم و انقلاب در استان قزوین در دستور کار سپاه

حمایت از خادمان مردم و انقلاب در استان قزوین در دستور کار سپاه

قزوین-فرمانده سپاه استان قزوین گفت: در مسائل سیاسی استان دنبال مصادیق و اشخاص نخواهیم رفت و پشتیبانی از همه خادمان ملت بر عهده ما است، دولت بر آمده مردمی را کمک خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار رستم‌علی رفیعی پیش از ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: امروز با انسان و افکار ذهن او کار داریم و این رسانه است که حرف‌های نهفته شده ملت را با ظرافت در برابر مدیران قرار می‌دهند.

وی افزود: رسانه در نگاه سپاه ابزار نیست و اهل رسانه پیوند ناگسستنی ملت و سپاه داشته و به رسانه برای پیشرفت اهداف انقلاب و ملت بزرگ به مانند اکسیژن نیاز داریم.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) ادامه داد: رسانه باید صادقانه مشکلات کشور ا کشف و با ملاحظه ادبیات انقلاب دغدغه مندانه آن را در اختیار مسئولین قرار دهد.

این مسئول با بیان اینکه سپاه مولود انقلاب است و در اصل سپاه را نیاز انقلاب خلق کرد، عنوان کرد: نیاز و ضرورت سپاه را وارد سنگرهای متفاوت خواهد کرد.

رفیعی اضافه کرد: روزی ورودی سپاه ۴۰ هزار نفر بود و امروز با افتخار عرض می‌کنیم که شهدای سپاه نیز ۴۰ هزار نفر است و یک نسل سپاه شهید شد و این مسیر با افتخار در راه انقلاب و مردم ادامه دارد.

وی تأکید کرد: بر اساس و ضرورت نیاز مردم و انقلاب هرکجا که نیاز باشد سپاه وارد میدان خواهد شد و در کنار این مردم خواهد شد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین عنوان کرد: سپاه پاسداران محصول عاشورا است و تشکیل شد تا دوباره سر امام و سر ملت ایران بر سر نیزه نرود.

این مسئول اضافه کرد: تمام قدرت سپاه در عهدی است که با خدا بسته تا به توکل به او خادم به ملت ایران باشد و همچون ماهی اگر از دریای مردم گرفته شود چیزی از او باقی نخواهد ماند.

سردار رفیعی اضافه کرد: اعتقادی به خط و ربط‌های سیاسی نداریم و معتقدیم راه نجات و اقتدار ما کنار گذاشتن اختلافات و کج سلیقگی‌ها است و با تمام ظرفیت‌ها پای کار بیاییم و دولت منتخب برآمده از رأی مردم را در مسیر اهداف کمک کنیم.

وی گفت: شعارهای انقلاب مانند آزادی، پیشرفت، دفاع از مظلوم هرگز کهنه نخواهد شد و نیاز است رسانه‌ها این شعارها را بر سر دست بگیرند.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) اظهار کرد: احیا و تقویت پایگاه بسیج به عنوان سنگرهای مردمی خدمت رسانی در اولویت است و پایگاه بسیج باید به محل تولید اندیشه‌های انقلابی تبدیل شود.

این مسئول افزود: در حوزه برنامه داخلی سپاه باید همانند نسل اول به وجود آورنده ببینیم و بیاندیشیم و با کمک رسانه و مردم انسجام خود را تقویت خواهیم کرد.

رفیعی عنوان کرد: مأموریت اصلی ما حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و خط قرمز ما نیز فقط همین دستاوردها است.

وی تأکید کرد: در مسائل سیاسی استان دنبال مصادیق و اشخاص نخواهیم رفت و پشتیبانی از همه خادمان ملت بر عهده ما است و دولت بر آمده مردمی را کمک خواهیم کرد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین در پایان یادآور شد: دو مرکز درمانی سلامت در استان قزوین برای کمک به بخش درمان برای مهار کرونا با علوم پزشکی همراهی می‌کنند.

کد مطلب 5256313

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