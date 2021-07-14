به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مهدی بنکدار درباره مراحل تولید مستند پنجره اظهار داشت: در ادامه تولید فیلم‌های مستند که با همت اداره هنرهای تصویری و در تعامل با قطب‌های علمی، فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی شکل گرفته است، از طرف میز عفاف و حجاب، قطب خانواده، اخلاق و سبک زندگی موضوعی را تحت عنوان «ازدواج بهنگام» دریافت کردیم.

رئیس اداره هنرهای تصویری معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: طی جلسات محتوایی متعددی که انجام شد و پژوهش‌های گسترده‌ای که صورت گرفت، به تولید مستندی پژوهش محور با عنوان «پنجره» و با موضوع ازدواج بهنگام رسیدیم.

وی اظهار داشت: در این مستند به ضرورت ازدواج بهنگام جوانان و بررسی بلوغ‌های پنج‌گانه عاطفی، شخصیتی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی از منظر لذت و رنج پرداخته شده است، به این معنا که ممکن است ازدواج بهنگام با تحقق برخی از این بلوغ‌ها رخ دهد و همراه با سختی‌هایی باشد اما لذت‌هایی در این ازدواج به موقع وجود دارد که آن رنج‌ها را جبران می‌کند.

بنکدار خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در نهایت آقای مهدی دریایی به عنوان کارگردان مستند انتخاب شد و این انتخاب با توجه به کارهای قبلی ایشان و پیشینه پژوهشی که از او در دست بود، صورت گرفت.

وی افزود: این کار با تأیید قطب و میز مربوطه کلید خورد و در حال حاضر مراحل تصویربرداری رو به پایان است؛ خانم اردبیلی به عنوان ناظر محتوایی پروژه مستند «پنجره» از طرف میز عفاف و حجاب معرفی شد؛ پس از تأیید میز عفاف و حجاب تدوین نهایی کار صورت خواهد گرفت.

رئیس اداره هنرهای تصویری معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی در پایان گفت: انتظار می‌رود در اواخر مرداد ماه شاهد نسخه نهایی این کار باشیم؛ رایزنی‌هایی برای پخش تلویزیونی مستند صورت گرفته است و امیدواریم از رسانه ملی در ساعت مناسبی پخش شود.