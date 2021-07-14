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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۱۴

به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:

مستند «پنجره» با موضوع ازدواج بهنگام جوانان تولید می‌شود

مستند «پنجره» با موضوع ازدواج بهنگام جوانان تولید می‌شود

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری قطب خانواده، اخلاق و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی اقدام به تولید مستند «پنجره» با موضوع ازدواج جوانان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مهدی بنکدار درباره مراحل تولید مستند پنجره اظهار داشت: در ادامه تولید فیلم‌های مستند که با همت اداره هنرهای تصویری و در تعامل با قطب‌های علمی، فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی شکل گرفته است، از طرف میز عفاف و حجاب، قطب خانواده، اخلاق و سبک زندگی موضوعی را تحت عنوان «ازدواج بهنگام» دریافت کردیم.

رئیس اداره هنرهای تصویری معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: طی جلسات محتوایی متعددی که انجام شد و پژوهش‌های گسترده‌ای که صورت گرفت، به تولید مستندی پژوهش محور با عنوان «پنجره» و با موضوع ازدواج بهنگام رسیدیم.

وی اظهار داشت: در این مستند به ضرورت ازدواج بهنگام جوانان و بررسی بلوغ‌های پنج‌گانه عاطفی، شخصیتی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی از منظر لذت و رنج پرداخته شده است، به این معنا که ممکن است ازدواج بهنگام با تحقق برخی از این بلوغ‌ها رخ دهد و همراه با سختی‌هایی باشد اما لذت‌هایی در این ازدواج به موقع وجود دارد که آن رنج‌ها را جبران می‌کند.
بنکدار خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در نهایت آقای مهدی دریایی به عنوان کارگردان مستند انتخاب شد و این انتخاب با توجه به کارهای قبلی ایشان و پیشینه پژوهشی که از او در دست بود، صورت گرفت.

وی افزود: این کار با تأیید قطب و میز مربوطه کلید خورد و در حال حاضر مراحل تصویربرداری رو به پایان است؛ خانم اردبیلی به عنوان ناظر محتوایی پروژه مستند «پنجره» از طرف میز عفاف و حجاب معرفی شد؛ پس از تأیید میز عفاف و حجاب تدوین نهایی کار صورت خواهد گرفت.

رئیس اداره هنرهای تصویری معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی در پایان گفت: انتظار می‌رود در اواخر مرداد ماه شاهد نسخه نهایی این کار باشیم؛ رایزنی‌هایی برای پخش تلویزیونی مستند صورت گرفته است و امیدواریم از رسانه ملی در ساعت مناسبی پخش شود.

کد مطلب 5257161
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
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      پاسخ
      لازم نیست که همه جوانها ازدواج کنند.اگر کسی نیازی نمی بینه و می تونه صبر کنه برای خودش بهتر هست.خداوند با صابران هست.

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