برای تبادل زندانیان بطور غیرمستقیم با تهران در حال مذاکره ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه به وقت واشنگتن با اعلام آمادگی کاخ سفید برای برگزاری دور هفتم مذاکرات وین پیرامون احیای برجام گفت: «در حال حاضر هیچ‌گونه ضرب الاجلی در ذهن خود نداریم، اما این را هم پنهان نمی‌کنیم که در حال بررسی پیامد پیشرفت‌های هسته‌ای ایران برای بازگشت بالقوه به برجام هستیم».

پرایس در جمع خبرنگاران ضمن آنکه خواستار آزادی تمام اتباع آمریکایی و خارجی زندانی در ایران شد، ادعا کرد که «واشنگتن برای تضمین آزادی شهروندان خود که به دلایل غیرعادلانه در ایران زندانی هستند، در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم اما فعال است».

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که این مذاکرات جدای از مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای ایران بوده و واشنگتن به دنبال آزادی شهروندان خود در ایران در سریع‌ترین زمان ممکن است.

به گزارش مهر، «علی ربیعی» سخنگوی دولت صبح روز سه شنبه در یک نشست خبری در رابطه با اظهارات «راب مالی «نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مبنی بر پیشرفت در مذاکرات برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، بیان کرد: «ما قبلاً و مکرراً اعلام کرده‌ایم که جمهوری اسلامی ایران به خاطر نیات انسان دوستانه آماده تبادل همه زندانیان سیاسی در ازای آزاد کردن همه زندانیان ایرانی در سراسر جهان است که با دستور و خواست آمریکا محبوس شده‌اند».

وی عنوان کرد: «ما حتی در دولت پیشین آمریکا هم از این آمادگی طرف ایرانی خبر داده بودیم، اما این دولت آمریکا بود که با اصرار بر گروگان‌گیری ایرانیان از نشستن پای میز مذاکره امتناع کرده بود».

سخنگوی دولت همچنین گفت: «مذاکرات در این زمینه در جریان است و در صورت آزادی زندانیان ایرانی و تأمین منافع کشورمان و نیز به نتیجه رسیدن مذاکرات، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد».