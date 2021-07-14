به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کوئین الیزابت» بزرگترین رزم ناو انگلیس که به نشانه احیای امپراتوری رو به زوال این کشور در قرن ۲۱ راهی دریا شده است؛ برای انجام رزمایشی مشترک در خلیج عدن، به ناو هواپیمابر «رونالد ریگان» آمریکا پیوست.

طبق اعلام پنتاگون، ناو هواپیمابر کوئین الیزابت که از سوی ناوچه «اورستن» هلند اسکورت می‌شود، از روز دوشنبه وارد بخش غربی دریای عرب شده است. این ناو قرار است در ادامه مسیر، برای انجام مأموریت اصلی خود مبنی بر به چالش کشیدن پکن، راهی دریای چین جنوبی شود.

کوئین الیزابت و رونالد ریگان در مجموع گنجایش ۱۵۰ فروند جنگنده را دارند که اغلب آنها انواع مختلفی از اف -۳۵ هستند.

این رزمایش در مجاورت چند منطقه مهم ازجمله یمن، سومالی و اتیوپی انجام می‌شود که درگیر تجاوز بیگانگان و یا جنگ داخلی هستند.

ناو هواپیمابر رونالد ریگان هم به طور معمول در اقیانوس آرام جولان می‌دهد حال آنکه در حال حاضر با هدف ادعایی نظارت بر خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان، در آب‌های منطقه حضور دارد.