به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بررسیهای مایکروسافت و مؤسسه سیتیزن لب نشان میدهد یک شرکت صهیونیستی به نام Candiru ابزاری را برای سواستفاده از آسیب پذیریهای امنیتی ویندوز طراحی کرده که قادر به نفوذ به ویندوز است.
این شرکت به طور کلی در زمینه یافتن آسیب پذیریهای نرم افزارهای پرکاربرد و طراحی ابزار هک و نفوذ به این نرم افزارها با استفاده از ابزار مذکور فعال است. بررسیها نشان میدهد ابزار هک ویندوز این مجموعه در سراسر جهان پخش شده و مشتریان زیادی از آن استفاده میکنند. عربستان سعودی از جمله مشتریان این ابزار برای شناسایی مخالفان سیاسی خود است.
بررسیهای مایکروسافت نشان میدهد از ابزار یادشده برای جاسوسی از کاربران در کشورهای مختلفی استفاده شده که از جمله آنها میتوان به ایران، لبنان، اسپانیا، انگلیس و اندونزی اشاره کرد. مایکروسافت برای رفع آسیب پذیری هایی که توسط این ابزار جاسوسی مورد استفاده بوده در روز سه شنبه وصله های به روزرسان عرضه کرد.
مایکروسافت به طور مستقیم به مشکلات ناشی از ابزار جاسوسی Candiru اشاره نکرده و آن را یک بازیگر مهاجم بخش خصوصی رژیم صهیونیستی توصیف کرده که نام کد آن Sourgum است و معمولاً تسلیحات سایبری را به فروش میرساند که به مشتریانش در سراسر جهان اجازه میدهد رایانهها، گوشیها، زیرساختهای شبکه ای و ابزار متصل به اینترنت را هک کنند.
ابزار هکری Candiru قبلاً برای جاسوسی از کاربران مرورگر کروم گوگل هم مورد استفاده قرار گرفتهاند و گوگل روز چهارشنبه از سوءاستفاده از دو آسیب پذیری کروم توسط یک شرکت تجاری کنترل گر خبر داد. این شرکت از عرضه وصله نرم افزاری برای رفع حفرههای یادشده در ابتدای سال ۲۰۲۱ خبر داده بود.
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