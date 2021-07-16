سیاست اصولی ایران در قبال افغانستان حمایت از دولت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با اشاره به ۲۷ تیرماه مصادف با هفتم ذیحجه و سالروز شهادت امام محمد باقر به دست هشام بن عبدالملک اموی اظهار داشت: این روز را پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنم، یکی از برکات وجود امام باقر آموزش مناسک حج به مسلمین و در نتیجه وحدت رویه حاجیان در اعمال حج است و امروز یکی از مهمترین جلوه‌ها و نشانه‌های وحدت مسلمین مراسم حج می‌باشد و مسلمین در اعمال اساسی و اصلی حج اتفاق نظر دارند.

مراسم دعای عرفه دماوند در فضای باز و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد

فتاح دماوندی افزود: راهبرد رهبران انقلاب اسلامی در اتحاد جهان اسلام ریشه در روایات امام باقر دارد، ایجاد گفتمان اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایی، ابتکار کنفرانس وحدت اسلامی، ابتکار نامگذاری هفته وحدت اسلامی، ابتکار مراسم برائت از مشرکین در حج و دفاع از آرمان فلسطین و قدس و مقابله با جریان‌های مسلح تکفیری، نفی رسمی تشیع انگلیسی و وهابیت آمریکایی رویکردهای جمهوری اسلامی برای حل مشکلات اساسی جهان بوده است.

خطیب جمعه دماوند گفت: سه شنبه ۲۹ تیر مصادف با نهم ذیحجه، روز عرفه و روز شهادت حضرت مسلم بن عقیل است و ۱۴ شنبه دهم ذیحجه روز عید قربان، شب و روز عرفه شب و روز توبه و مناجات با خداوند می‌باشد که زیارت امام حسین و خواندن دعای عرفه در روز عرفه بسیار سفارش شده است، امام صادق فرمودند؛ هر چه می‌خواهی و هر قدر می‌توانید در دعا و درخواست کردن در روز عرفه بکوشید و پیامبر اکرم فرمودند؛ خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمی‌کند، لذا خوش به حال حاجیانی که در عرفات توقف می‌کنند و خوشا به حال دعا کنندگان در روز عرفه و زائران امام حسین، انشاالله دعای عرفه در فضای باز و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه روز عید قربان از اعیاد بزرگ اسلامی و عید بندگی و اطاعت از خداوند و دوری از شیطان است عنوان داشت: حضرت ابراهیم به ما آموخت که بعد از ایثار و فداکاری کردن عزیزترین داشته‌های خود باید جشن بگیریم، حضرت ابراهیم به همگان آموخت که باید بت‌های شیطانی را شکست و باید با طاغوت‌های انسانی مبارزه کرد، در مراسم حج باید با شرک و کفر، جدال و مقابله کنیم و با مؤمنین و مسلمین همدلی و دوستی داشته باشیم و از سنت‌های عید قربان قربانی کردن و دادن گوشت قربانی به نیازمندان است گفت: این مهم انشاالله با همکاری مردم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به روز شنبه ۲۶ تیرماه گفت: این روز سالروز تأسیس شورای نگهبان با حکم امام خمینی است اقتضای انقلاب اسلامی تصویب و اجرای قوانین اسلامی و احکامی است که با اسلام مخالف نباشد و این وظیفه هم برعهده شورای نگهبان است، امام در بیست و سوم دی ۱۳۶۶ فرمودند: «نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد» رهبر معظم انقلاب اسلامی و می‌فرمایند؛ «قوام نظام به استمرار اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین کننده این امر بسیار مهم به شمار می‌رود».

شرایط افغانستان بحرانی و آینده آن در ابهام است

امام جمعه دماوند در خصوص تحولات افغانستان عنوان داشت: شرایط افغانستان بحرانی و آینده آن در ابهام است از طرفی طالبان در حال تصرف شهرها و استان‌های مختلف افغانستان است و از طرف دیگر آمریکا در حال خروج ناخواسته می‌باشد و صحنه سیاسی و عرصه عملیاتی این کشور در دست سه بازیگر داخلی یعنی دولت مرکزی در کابل و طالبان و داعش است و کشورهای ایران، پاکستان، چین، روسیه، ترکیه، عربستان، امارات و قطر سعی دارند در افغانستان نفوذ و تأثیر داشته باشند و از بین بازیگران داخلی افغانستان داعش برای ما خطرناک‌تر از دولت مرکزی و یا طالبان است، دولت مرکزی فعلی افغانستان دولتی با گرایش آمریکایی و غربی است و طالبان هم ادعا دارند که طالبان سابق نیستند و از نظر سیاسی اجتماعی و ایدئولوژیک تغییر رویه داده است اما این فقط یک ادعا است.

فتاح دماوندی عنوان داشت: جمهوری اسلامی سعی کرده است بین طالبان و دولت مرکزی گفتگو و تعامل برقرار کند تا افغانستان روی ثبات واقعیت را ببیند اگر داعش در افغانستان قدرت بگیرد این کشور به کانون بحران در غرب آسیا تبدیل خواهد شد و آمریکایی‌ها و غربی‌ها از ایجاد قدرت تکفیری داعش با پشتوانه عربستان و امارات رضایت خواهند داشت، چین نیز نگران نفوذ تکفیری‌های داعش در مرزهای خود با افغانستان است و تأمین امنیت مرزهای گسترده شرقی ایران و حفظ جان مردم افغانستان مخصوص شیعیان برای ایران حائز اهمیت است ایران از افغانستان متحد و معتدل و مستقل و امن حمایت می‌کند و به جنگ داخلی آنها مخالف است.

وی اظهار داشت: در افغانستان سلایق و قومیت‌های مختلفی وجود دارد که برای حل مشکلات راهی جز تفاهم و اتحاد نخواهند داشت و فرار آمریکا از افغانستان نشانگر شکست راهبردی آنها در این منطقه است آمریکا تلاش دارد از طریق دیگر نفوذ خود در افغانستان را حفظ کند مثل راهبرد بازتولید جریان‌های جدید تروریستی برای ایجاد هرج و مرج در آن کشور و ایجاد چالش برای همسایگان، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان حمایت از دولتی است که بر اساس رأی مردم انتخاب شود یعنی جمهوری اسلامی افغانستان ادعای طالبان در مورد تشکیل عمارت اسلامی در افغانستان تداعی کننده عملکرد داعش و القاعده در منطقه است ارتباط ایران با طالبان به این دلیل است که آنها بخش زیادی از مردم افغانستان را نمایندگی می‌کنند و ما باید برای حفظ منافعمان با آنها ارتباط متوازن داشته باشیم ایران باید با همکاری مشترک با چین پاکستان و روسیه از گسترش جنگ و ناامنی در منطقه جلوگیری کند.