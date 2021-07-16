مجموع مبتلایان به کرونا ویروس در فارس به ۳۱۴۳۰۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرسول همتی اظهار کرد: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، یک میلیون و هجده هزار و ۴۱۶ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاههای استان تهیه شده که با بررسی نمونههای انجام شده، ۲۹۴ هزار و ۵۳ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۱۱۹ هزار و ۹۶۷ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۲۰ هزار و ۲۵۲ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۳۱۴ هزار و ۳۰۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.
او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستانهای استان بستری هستند را دو هزار و ۱۹۱ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۲۰۹ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخشهای ICU، مراقبتهای ویژه درمانی دریافت میکنند.
این مقام مسؤول در دانشگاه همچنین از بهبودی ۲۷۹ هزار و ۵۸۷ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستانها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شدهاند.
دکتر همتی با ابراز تأسف از جان باختن ۹ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون را چهار هزار و ۹۴۳ اعلام کرد.
معاون بهداشت دانشگاه تاکید کرد: جدی گرفتن پروتکلهای بهداشتی مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شست و شوی مرتب دستها، پرهیز از ترددهای غیر ضرور و دوری از دورهمی های خانوادگی، میتواند از ابتلاء به کرونا ویروس پیشگیری کند.
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