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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۱

سالک در گفتگو با مهر:

برجام گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز نکرد/دولتی‌ها دنبال مقصر هستند

برجام گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز نکرد/دولتی‌ها دنبال مقصر هستند

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ضمن انتقاد از مواضع رئیس‌جمهور درباره«برجام»، گفت: فهمیدند که برجام کاری نکرد و مشکلی با آن حل نشد؛ حالا می‌خواهند مجلس و دیگران را مقصر معرفی کنند.

حجت‌الاسلام احمد سالک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با سخنان روحانی در جلسه هیئت دولت مبنی بر گرفته شدن فرصت از دولت دوازدهم برای به نتیجه رساندن «برجام» در تاریخ یازدهم آذرماه که طرح اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، گفت: این نحوه سخن گفتن آقای روحانی به نظر فرار رو به جلو است، زیرا آنها برجام را به همه چیز ملت ما گره زدند.

وی افزود: آنها اقتصاد، آب خوردن، معیشت و همه چیز را متصل به برجام عنوان کردند و حالا به نتیجه رسیدند که برجام برای آنها باری نداشت و مشکلی از کشور حل نکرد و بالاخره باید این را گردن یکی بیاندازند در نتیجه می‌گویند مقصر، مجلس یا جای دیگر است.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: آقای روحانی فرصت کافی داشت و این نحوه سخن گفتن او برای پاک کردن صورت مسأله کار است.

سالک خاطرنشان کرد: برجام برای آنها کاری نکرد و نه تنها اقتصاد و معیشت را سامان نداد که مشکلاتی هم به وجود آورد و حالا برای توجیه آن، آن را به ناچار گردن دیگران می‌اندازند. در آینده هم خواهند گفت که نگذاشتند ما کار کنیم در حالی که فرصت ۸ ساله فرصت کمی نیست.

وی در پایان با بیان اینکه اعتماد به بیگانه کار خطرناکی است، گفت: حرکت مجلس در راستای تصویب قانون هسته‌ای، در جهت منویات و مسائل نظام جمهوری اسلامی و کسب قدرت و اقتدار در سطح بین المللی است و لازمه این اقتدار این است که صنعت هسته‌ای ما کار کند.

کد مطلب 5259626
طیبه بیات

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