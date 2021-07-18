محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری آموزش‌های مهارتی برای سربازان گفت: هیچ دانشگاهی در کشور مجوز ارائه دوره‌های مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را ندارد.

وی ادامه داد: آموزش‌های مهارتی این دانشگاه ۷۵ درصد عملی و کارگاهی است به طوری که اغلب مراکز علمی کاربردی در محیط کار واقع شده‌اند و ۲۵ درصد هم آموزش‌های نظری داریم. البته آموزش‌های نظری این دانشگاه نیز با سایر دانشگاه‌های کشور متفاوت است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: با ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح برای فراهم آوردن زمینه مهارت آموزی سربازان رایزنی‌ها انجام شد. بنابراین سربازان می‌توانند با گذراندن پودمان های متفاوت بدون در نظر گرفتن مدت زمان و محل جغرافیایی بعد از گذراندن ۸ پودمان و اخذ گواهینامه پایان پودمان، مدرک کاردانی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: نگاه دولت آینده به آموزش مهارتی باید بیش از گذشته باشد. این آموزش مهارتی است که می‌تواند مشکل بیکاری را کم کند.

امید افزود: در حال حاضر بر اساس آخرین آمار جمع آوری سال گذشته، بیش‌از ۷۵ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی شاغل بوده و از بین آنها، نزدیک به ۵۰ درصد در رشته خود شاغل هستند این در حالی است که این عدد در چهار سال گذشته زیر ۲۰ درصد بود ولی اکنون به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است.