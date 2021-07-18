به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۲۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی در مورد خاموشی های اخیر قرائت شد.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به خاموشی های اخیر گفت: کمیسیون انرژی از سال گذشته دغدغه های جدی در این خصوص داشت و جلسات متعددی را برگزار کرد که نتیجه آن را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده کردید.

نخعی تصریح کرد: در حال حاضر حداکثر توان تولید برق در کشور ۵۶ هزار مگاوات است، امسال پیک مصرف ۶۶ هزار مگاوات بود که رقم بی سابقه ای است که نشان دهنده ناترازی و عدم توازن ۱۰ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق کشور است.

سخنگوی کمیسیون انرژی اظهارداشت: در بخش صنایع، وزارت نیرو سعی کرد حدود ۴ تا ۶ هزار مگاوات برق تولیدی را مدیریت نماید اما با این حال با کسری ۶ هزار مگاواتی تولید برق مواجه هستیم و خاموشی های اخیر ناشی از کسری ۶ هزار مگاواتی برق است.

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش های صنعت برق کشور در سال های اخیر گفت: توازن عرضه و تقاضای برق در سال های اخیر به دلیل عدم توسعه تولید و افزایش شدت مصرف انرژی از بین رفته است. مشکلات محیط کسب و کار و اقتصاد برق ناشی از بر هم خوردن توازن مالی و قیمت گذاری دستوری و عدم پرداخت یارانه به تولید برق است.

نخعی با اشاره به احتمال خاموشی های مستمر و ناگهانی در سالهای آینده، افزود: باید تمهیدات مناسب و سیاست گذاری های دقیق اندیشیده شود. با ادامه وضع موجود در زمینه تولید و مصرف برق، قطعی های برق با زمان طولانی تر در فصل زمستان تکرار خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۸ میلیون مشترک برق داریم که ۳۵ درصد در بخش صنعتی، ۳۳ درصد در بخش خانگی، ۱۴ درصد بخش کشاورزی، ۹ درصد عمومی و ۷ درصد مربوط به روشنایی معابر است.

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی افزود: ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه های کشور حدود ۸۵ هزار مگاوات است که از این رقم ۳۵ درصد برق توسط نیروگاه های سیکل ترکیبی، ۲۷ درصد نیروگاه های گازی، ۱۹ درصد نیروگاه های بخار، ۱۴ درصد برقآبی و ۲ درصد تولید پراکنده، یک درصد اتمی، یک درصد تجدیدپذیر و یک درصد دیزلی تولید می شود.

نخعی اظهارداشت: میزان بارش ها در سال آبی منتهی به خرداد سال جاری با کاهش ۵۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بوده که نتیجه آن خروج ۶ هزار مگاوات تولید برق از توان عملی نیروگاه های تولید برق بوده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: به همین دلیل بیش از هر زمان دیگری نگرانی نسبت به قطعی برق وجود دارد. در این شرایط وزارت نیرو باید نسبت به مدیریت صحیح برق اقدام نماید. یکی از تهدیدات موجود برای صنعت برق، استخراج بدون برنامه رمزارزها است.

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بررسی روند توسعه صنعت برق نشان می دهد که بعد از دو دهه موفقیت نسبی در ایجاد ظرفیت های جدید در دهه نود متأسفانه با افت نرخ رشد سرمایه گذاری در صنعت برق مواجه بودیم. متوسط رشد قدرت اسمی در دهه ۸۰ حدود ۸.۵ درصد و در دهه ۹۰ سالانه ۳.۵ درصد بوده است.

نخعی در تشریح دلایل کندی توسعه صنعت برق گفت: مشکلات ساختاری صنعت برق، عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق، فقدان نهاد تنظیم گر مستقل در بازار برق و مشکلات ناشی از قیمت گذاری های دستوری در اقتصاد برق مهمترین دلایل کاهش سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت تولید برق در کشور است.

سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: مصرف برق کشور در اوج بار در دهه ۹۰ سالانه حدود ۳.۵ درصد افزایش داشته اما امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۴ درصدی مصرف برق در پیک مصرف مواجه بوده ایم.

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تداوم رشد بار مطابق روند ۱۰ سال گذشته برای تأمین نیاز مصرف برق سال های آتی باید نسبت به تکمیل ظرفیت نیروگاه ها تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود.

نخعی افزود: بر اساس حسابرسی پایان سال ۹۸، صنعت برق بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان به نیروگاه های بخش خصوصی، بانک ها و پیمانکاران بدهی دارد در حالی که وزارت نیرو بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به گزارش ماده ۲۳۴ این کمیسیون درباره مطالبات صنعت برق از دولت گفت: با انتشار این گزارش سازمان برنامه بخشی از این مطالبات را پرداخت کرده و علاوه بر این منابع وزارت نیرو از پرداخت به سازمان هدفمندی در سال ۱۴۰۰ معاف شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد مصرف برق کشور مربوط به سیستم های سرمایشی است، گفت: اغلب این سیستم ها غیراستاندارد است. به علت عدم پرداخت طلب نیروگاه های بخش خصوصی و اشکال در خرید تضمینی برق از نیروگاه ها، سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی برای مشارکت در تولید ندارند.

نخعی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از یک میلیون مشترک جدید وارد مدار شده است، گفت: افزایش ناگهانی مصرف برق به علت گرمای زودرس یکی از عوامل مهم خاموشی های اخیر بود.

این نماینده مجلس درباره تشریح راهکارهای حل مشکلات صنعت برق اظهارداشت: باید راهکارهای کوتاه مدت اندیشیده شود که بخشی از این راهکارها اجرایی شده و موجب بهبود نسبی شرایط در هفته های اخیر شده است.

وی در تشریح راهکارهای کوتاه مدت حل مشکلات برق گفت: الزام استانداران به تعطیلی ادارات در شهرهای با دمای بیش از ۵۰ درجه، تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه تا پایان شهریورماه، انجام تعمیرات اساسی در تعطیلات تابستانه برای کارخانجات صنعتی و الزام پالایشگاه ها و پتروشیمی ها که دارای مولد برق هستند به تولید برق با حداکثر توان از اقدامات مهم کوتاه مدت برای حل مشکل خاموشی های اخیر بوده است.

نخعی در تشریح راهکارهای میان مدت و بلندمدت تصریح کرد: اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاستگذاری چابک و هماهنگ در حوزه انرژی، تسهیل سرمایه گذاری، اصلاح قراردادهای خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران، پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران، افزایش زمان قراردادهای خرید تضمینی برق، تفویض اختیارات شورای عالی فنی به وزیر نیرو و تشکیل کارگروه وزارتی، تأمین منابع مالی برای توسعه صنعت برق از اقدامات مهم میان مدت و بلندمدت است که باید انجام شود.