جف بزوس برای سفر به مرز فضا آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، جف بزوس مالک آمازون و یکی از ثروتمندترین افراد جهان قرار است روز سه شنبه همراه موشک بلواوریجین به مرز فضا برود.

این در حالی است که هفته گذشته ریچارد برانسون بنیانگذار شرکت فضایی ویرجین گالاکتیک نیز به مرز فضا سفر کرد.

البته بلو اوریجین قصد دارد در برخی موارد از پرواز فضایی ریچارد برانسون سبقت بگیرد. به عنوان مثال موشک نیوشپارد (متعلق به بلواوریجین) به ارتفاع بیشتری از مدار زمین سفر می‌کند.

نیوشپارد ۲۰ جولای ساعت ۱۳ به وقت گرینوویچ از یک مقر در صحرای غرب تگزاس سفر فضایی خود را آغاز می‌کند. در این سفر علاوه بر جف بزوس و برادرش، سالمندترین و جوان‌ترین فضانوردان نیز حضور دارند.

البته فردی که یک صندلی این پرواز را به قیمت ۲۸ میلیون دلار خریده بود، به دلیل تداخل برنامه‌هایش حضور ندارد و قرار است در سفر بعدی نیوشپارد شرکت کند.

همچنین این پرواز تمام خودکار است. سرعت نیوشپارد پس از بلند شدن از زمین از ۳ ماخ فراتر می‌رود. سپس کپسول نیوشپارد از بوسترش جدا می‌شود و فضانوردان پس از باز کردن کمربندشان می‌توانند بی وزنی را تجربه کنند.

آنها چند دقیقه در مرز فضا یعنی ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری زمین می‌مانند. همزمان کپسول نیوشپارد به ارتفاع ۱۰۶ کیلومتری زمین می‌رود.

در مرحله بعد بوسترهای موشک به طور خودکار به پد فرود می‌روند. کپسول نیز با ۳ چتر نجات روی زمین فرود می‌آید. پیشرانه موشک نیز به آرامی در صحرای غرب تگزاس فرود می‌آید.