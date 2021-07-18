۲ کشته در حوادث رانندگی محورهای مواصلاتی استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، محمد پور شمس اظهار کرد: در سانحه رانندگی که در ساعت ۱۱:۲۳ روز گذشته که براثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳ محور قدیم ساوه- سلفچگان به وقوع پیوست، راننده آن به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان سپرد و ۲ سرنشین دیگر آن نیز مجروح و از سوی نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

وی خاطر نشان کرد: علت این سانحه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، «عدم توجه به جلو از سوی راننده خودرو» اعلام شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی افزود: دیگر حادثه رانندگی در ساعت ۲۱:۲۰ همین روز، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با خودروی سواری سمند در کیلومتر یک محور اراک – فراهان رخ داد که راننده خودروی پراید بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت و راننده خودرو سمند نیز مجروح و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

پور شمس در پایان با تأکید بر اینکه رانندگی طولانی مدت در محورهای مواصلاتی، موجب خستگی و خواب آلودگی رانندگان می‌شود، از رانندگان وسایل نقلیه خودرویی خواست تا پس از احساس خواب آلودگی در هنگام رانندگی، بلافاصله نسبت به استراحت در مکانی امن اقدام کنند تا از وقوع این گونه حوادث دلخراش پیشگیری شود.