کاهش ۵۴ درصدی بارندگی ها در کشور نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر امروز در مراسم رونمایی از دستاوردهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: امسال حدود ۵۴ درصد بارندگی کم‌تر داشتیم و در بحث کاهش تنش آب شرب در سطح کشور ۳,۳۲۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت نیرو برای اجرای طرح‌های زود بازده قرار گرفت و ۶,۵۰۰ میلیارد تومان برای بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه امیدوارم با صرفه جویی بتوانیم این سال سخت را سپری کنیم، عنوان کرد: اگر در برخی نقاط نیز آب شرب داریم برای بارندگی‌های سال ۹۸ است و قدری نسبت به بارش‌های سال ۹۸ ناشکری کردیم.

نجار تصریح کرد: هرچه در تهران برای پیشگیری و تاب آوری کار شود باز هم کم است چراکه تهران یک مرکز جمعیت بزرگ است علیرغم تجارب مدیریت بحران در دیگر نقاط کشور، تجربه مدیریت بحران‌هایی مانند زلزله را در تهران را نداریم.

وی اظهار داشت: درخواست بنده این است که در ساخت و سازها درست بسازیم و سپس تلاش کنیم تا درست نظارت کنیم چراکه متأسفانه متولیان امر به خوبی نظارت نمی‌کنند. حتی در حال حاضر مراکز درمانی ما که باید مقاومت بالایی داشته باشند، جزو اولین مراکزی است که در حوادث از بین می‌رود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: نکته بعدی شناخت خود مخاطرات توسط مردم و آشنایی آنها با رفتار درست در هنگام حوادث است. زلزله‌ای که چندین سال پیش در تهران احساس شد، با وجود آلودگی هوا شاهد حضور همه مردم با خودروها در سطح شهر بودیم. این رفتار نه تنها صحیح نبود بلکه در صورت وخیم بودن شرایط کار امدادرسانی را نیز مختل می‌کرد.

نجار خاطرنشان کرد: استفاده بیشتر از تکنولوژی روز نیاز مدیریت بحران است. علیرغم تمام اقدامات خوبی که برای افزایش تاب آوری، پیشگیری و مدیریت بحران انجام شده است اما این کارها به هیچ عنوان برای کلان شهر تهران کافی و مطلوب نیست.