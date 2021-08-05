خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور امروز پنجشنبه چهاردهم مردادماه سال جاری با برگزاری مراسم تحلیف و انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.

مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی شهر در مراکز استان‌ها با ادای سوگند و همچنین در حضور فرمانداران برگزار شد.

در جریان برگزاری جلسه امروز ضمن تعیین رؤسای شورای اسلامی شهر و اعضای هیئت‌رئیسه در برخی استان‌ها نیز شاهد انتخاب سرپرست برای شهرداری مرکز استان بودیم.

در شهر تهران مراسم تحلیف با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور، سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران، حجت الاسلام سیدرضا تقوی نماینده مردم تهران در مجلس، عیسی فرهادی فرماندار تهران، حسین توکلی فرماندار شهرستان ری، سید مهدی ساداتی فرماندار شهرستان شمیرانات و پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد. مشروح نخستین جلسه شورای ششم تهران را اینجا بخوانید.

یکی از مراکز استان‌هایی که امروز مراسم تحلیف در آن برگزار نشد کرمانشاه بود. فرماندار کرمانشاه در گفتگو با مهر از تعویق در برگزاری مراسم تحلیف شورای اسلامی شهر کرمانشاه خبر داد و افزود: پس از اعلام نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مراسم تحلیف شورای شهر جدید برگزار می‌شود.

مراسم تحلیف ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه، بوشهر و یاسوج به تعویق افتاد فضل‌الله رنجبر اظهار کرد: با توجه به اختلاف نظر میان منتخبین شورای اسلامی شهر ماهیدشت احتمال عدم برگزاری مراسم تحلیف این شورا وجود دارد.

رنجبر بیان کرد: مراسم تحلیف ششمین دوره شورای اسلامی شهر کرمانشاه متعاقباً اعلام می‌شود.

وی با اشاره به دلیل به تعویق افتادن مراسم تحلیف شورای اسلامی شهر کرمانشاه افزود: مراسم تحلیف این شورا پس از اعلام نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مورد ۲ نفر از منتخبین برگزار می‌شود.

همچنین آغاز فعالیت شورای شهر بوشهر و یاسوج نیز به تعویق افتاد. با توجه به عدم برگزاری مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بوشهر، تکلیف هیئت رئیسه شورای شهر مشخص نشد.

البته از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، حیدر رفاهی و مهرزاد آسایش رد صلاحیت شدند تا به شورای ششم رأی پیدا نکنند. همین موضوع سبب شده تا مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بوشهر فعلاً از سوی فرمانداری بوشهر برگزار نشود و شورای شهر بلاتکلیف باشد.

گفته می‌شود تکلیف شورای اسلامی شهر بوشهر هفته آینده مشخص خواهد شد.

تأکیدات وزیر کشور به شوراهای شهر و روستا

پیش‌ازاین در آستانه چهاردهم مرداد و آغاز رسمی دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا، وزیر کشور با صدور پیامی ضمن تبریک به منتخبان، اهداف کارکردی نظام شورایی و انتظارات از شوراها را تشریح کرده بود.

رحمانی فضلی در این رابطه گفت: بی‌شک رشد و توسعه و جایگاه امروزی شهرها و روستاهای کشور در حوزه‌های متکثر عمرانی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی و… را بایستی توأمان مرهون برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر شایسته و بایسته مدیریت دولتی و جامعه بزرگ و منسجم مدیریت محلی کشور به دلیل نقش محوری آنان در تمرکززدایی، چابک سازی و هم‌افزایی مجموعه کارگزاران نظام مبتنی بر سیاست‌ها و چشم‌انداز کاری نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

وی تأکید کرد: فلسفه وجودی و هدف غایی و کارکردی نظام شورایی به‌عنوان تبلور عینی مردم‌سالاری دینی، مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی، قطعاً صرفاً خدمت بی‌منت به مردم، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی با جلب مشارکت و همراهی مردم، جلوگیری و رفع تبعیض، خیر عمومی، نظارت بر عملکرد مدیریت محلی، تقویت سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی، پاسخگویی معقول و سریع و صحیح به مطالبات به‌حق شهروندان، حل عمل‌گرایانه مشکلات عینی و ملموس شهروندان، کاهش حجم تصدی‌گری و مسئولیت‌های زائد و مزاحم دستگاه‌های اجرایی، تحقق مدیریت مطلوب واحد شهری و روستایی، بهسازی زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه، ارتقای هویت و همبستگی اجتماعی، کاهش نارضایتی‌های عمومی ناشی از عدم رسیدگی صحیح به مشکلات زندگی جوامع امروزی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، ارتقای فرهنگ شهروندی و… و. است.

گسترش نمادهای دین و اخلاق، ترویج فرهنگ نظم و قانون، اهتمام به‌سلامت محیط‌زیست، نگاه عدالت‌گستر به‌تمامی شهروندان و محلات، توجه ویژه به بانوان و جوانان، تحکیم بنیان خانواده، حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها، پایبندی به معماری اسلامی ایرانی، گزینش شهرداران و دهیاران فارغ از هر نگرش خاص سیاسی، حزبی، گروهی و شخصی، رعایت تقوا و دین‌داری، تقویت کارآمدی، اجتناب از آلوده شدن به مصادیق و مظاهر فساد تحت هر عنوان و توجیه، رعایت ویژه حال محرومان و مظلومان، رعایت و حفظ بیت‌المال و حقوق عمومی، بهره‌گیری از مشاوران امین و دلسوز و نیروی انسانی مستعد به‌ویژه جوانان کارآمد، بهره‌گیری از تمام‌های ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور، شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات شهروندان با لحاظ منابع درآمدی، تکریم و تعظیم و حسن سلوک با مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان اصلی و ستون مستحکم و استوار نظام از دیگر نکات مورد تأکید وزیر کشور خطاب به اعضای شوراها بود.

انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای شهر مراکز استان‌ها

در جدول زیر ترکیب هیئت‌رئیسه شوراهای شهر در مراکز استان‌های کشور را می‌خوانید. این جدول با آخرین اخبار در این زمینه به‌روز شده است.

اسامی هیئت‌رئیسه و روسای شوراهای مراکز استان‌ها استان / مرکز اسامی آذربایجان شرقی (تبریز) حجت‌الاسلام رسول برگی (رئیس) غلامرضا احمدی (نایب‌رئیس) احد صادقی (دبیر اول) یاسین بجانی (دبیر دوم و سخنگو) محمدحسن استوتچی (خزانه‌دار) آذربایجان غربی (ارومیه) حجت‌الاسلام محمد خلیل پور (رئیس) مرتضی منافی (نایب‌رئیس) احد یوسفی (دبیر اول) گلشن نوروزی (دبیر دوم) توماج وحید افشار (سخنگو) اصفهان (اصفهان) محمد نورصالحی (رئیس) ابوالفضل قربانی (نایب رئیس) سید امیرسامع (خزانه‌دار) فرزانه کلاهدوزان (منشی اول) علی صالحی (منشی دوم و سخنگو) اردبیل (اردبیل) جواد انصاری (رئیس) محمد هاشمی (نایب‌رئیس) یونس رونقی (دبیر) مینا نهامین (سخنگو) البرز (کرج) جواد چپردار (رئیس) علیرضا رحیمی (نایب‌رئیس) مجتبی حاجی قاسمی (دبیر اول) سید مرتضی اعتصامی (دبیر دوم) فاطمه منعمی (خزانه‌دار) علی قاسم‌پور (سخنگو) ایلام (ایلام) منصور بهادری (رئیس) هادی کرمی (نائب رئیس) حمید مجیدی (خزانه‌دار) علی کریمی (منشی اول) مظفر میرزاد (منشی دوم) سعید انوری پور (سخنگو) بوشهر (بوشهر) مراسم تحلیف به تعویق افتاد تهران (تهران) مهدی چمران (رئیس) پرویز سروری (نایب‌رئیس) سوده نجفی (منشی اول) جعفر شربیانی (منشی دوم) چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) محمدرضا بیاتی اشکفتکی (رئیس) فرشاد چراغپور احمدمحمودی (نایب رئیس) فاطمه بیگی (منشی اول) ماشاءالله ایزدی (منشی دوم) داوود نجفی (خزانه‌دار) خراسان جنوبی (بیرجند) علیرضا محمودی راد (رئیس) فاطمه زهرا هلال بیرجندی (نائب رئیس) عباس سروری (منشی) خراسان رضوی (مشهد) حسن موحدیان (رئیس) مهدی ناصحی (نایب‌رئیس) فاطمه سلیمی (منشی اول) مجید طهوریان‌عسکری (منشی دوم) حسین حسامی (خزانه‌دار) خراسان شمالی (بجنورد) جمشید عین بیگی (رئیس) احمدرضا یزدانی (نایب رئیس) یوسف مغروری (خزانه دار) مهدی معلم (منشی اول) خوزستان (اهواز) سیاوش محمودی (رئیس) حجت اله زارع زاده (نایب‌رئیس) عادل شیشه گری (منشی دوم) حمید دغاغله (منشی اول) زنجان (زنجان) منصور مرادلو (رئیس) جید ناصحی مقدم (نایب‌رئیس) سعید نجفی (منشی اول) حمزه لو پاک (منشی دوم) سمنان (سمنان) مهدی خراسانیان (رئیس) طالب بیدختی (نایب‌رئیس) رضا صباغیان (منشی) فارس (شیراز) مهدی طاهری (رئیس) حسان اصنافی (نایب‌رئیس) افسانه خواست خدایی (منشی اول) مهدی نصیری (منشی دوم) علی اکبر سلطانی (سخنگو) قزوین (قزوین) فرج اله فصیحی (رئیس) محسن حق شناس (نایب‌رئیس) قاسم اللهیاری (سخنگو) مهدی مهدی‌خانی (منشی اول) مهری سادات تقوی (منشی دوم) قم (قم) حسین اسلامی (رئیس) محمود مسگری (نایب‌رئیس) نرجس نیازمند (منشی اول) ماشاالله سعادتمند (منشی دوم) محسن محرری (سخنگو) کردستان (سنندج) فرزاد زارعی (رئیس) عزت رضایی (نایب‌رئیس) سالار علی‌ویسی (دبیر) اسعد فریدی (خزانه‌دار) کرمان (کرمان) علیرضا نادری (رئیس) محمود بابایی (نائب رئیس) محمدصادق تقوی (دبیر) سید محمد موسوی (خزانه‌دار) محمدرضا کمساری (سخنگو) کرمانشاه (کرمانشاه) مراسم تحلیف به تعویق افتاد کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) مراسم تحلیف به تعویق افتاد گلستان (گرگان) صفرعلی پایین محلی (رئیس) عیسی مهری (نائب رئیس) حجت مقسم (سخنگو) سید میثم حسینی (منشی اول) زهرا نورا (منشی دوم) گیلان (رشت) محمد حسین واثق کارگرنیا (رئیس) مجید عزیزی (ایب رئیس) علیرضا تاج شهرستانی (منشی اول) رضا عاشری (منشی دوم) هادی رمضانی (خزانه‌دار) نادر حسینی (سخنگو) لرستان (خرم آباد) رضا بیرانوند (رئیس) مجید دریکوند (نایب‌رئیس) هادی زینی وند (خزانه‌دار) حمید صفریان (منشی) مازندران (ساری) پرویز شعبانی (رئیس) سبحان بخشی (نایب‌رئیس) سید حسین یوسفی (منشی اول) شهرام ایرجی (منشی دوم) سید حسن احمدی (خزانه‌دار) مرکزی (اراک) سیدوحید میرنظامی (رئیس) علی‌جعفر محصولی (نایب‌رئیس) علی‌اصغر غفاری (منشی) محمد عسگری (خزانه‌دار) عباس خسروانی (سخنگو) هرمزگان (بندرعباس) مراسم ساعت ۲۰ امشب برگزار می‌شود همدان (همدان) محمود مسگریان (رئیس) سعید نظری (نایب‌رئیس) ناصر صفری افلاک (منشی اول) سعید شهابی‌نیا (منشی دوم) یزد (یزد) غلامحسین دشتی (رئیس) عزیزالله سیفی اشکذری (نائب رئیس) فاطمه زارع بیدکی (منشی اول) مجید تجملیان (منشی دوم) سید محمدناصرحیدری (سخنگو) محمدمهدی نیکونژاد (خزانه‌دار)

انتخاب سرپرست برای شهرداری در برخی مراکز استان‌ها

همچنین در جدول زیر اسامی سرپرستان شهرداری در برخی مراکز استان‌ها را می‌بینید. لازم به ذکر است که تنها در برخی شهرها در نخستین جلسه شورا اقدام به انتخاب سرپرست برای شهرداری شد و در برخی دیگر از مراکز استان‌ها انتخاب شهردار به جلسه بعدی موکول شد.

انتخاب سرپرستان شهرداری‌ مراکز استان‌ها تبریز مظفر سلیمانی ارومیه غلامرضا عدل‌دوست اردبیل خلیل احمدیان اصفهان علیرضا بوژمهرانی کرج مصطفی سعیدی‌سیرایی مشهد رضا خواجه نائینی زنجان منصور سلطانمحمدی سمنان محمد بهرامی شیراز محمد علی رازی قزوین سید مهدی کاظمی سنندج علیرضا کاظمی کرمان محسن پور اسماعیلی خرم‌آباد سعید فتوحی اراک محمد جعفرپور همدان مجید شاکری

بنابراین گزارش، انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور هم‌زمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری جمعه ۲۸ خردادماه سال جاری برگزار شد.