به گزارش خبرنگار مهر سید محمد جمالیان ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی اظهار کرد: هفته گذشته یک نوجوان ۱۶ ساله از دست داده‌ایم، آیا حفظ سلامت شیعه اهمیت کمی دارد؟ اگر یک نفر از کادر بهداشت و درمان پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کند، همین امروز معرفی شود که به هیأت تخلفات دانشگاه معرفی شود، اما نباید رفتارها و صحبت‌ها به شکلی باشد که گویی فقط عملکرد دانشگاه دچار نقص است.

وی ادامه داد: در بحث مدیریت اپیدمی اگر ۳۰ درصد رعایت نکنند، همین ۳۰ درصد کل منطقه را آلوده می‌کنند، زمانی که مرکز شهر اراک رفتاری مناسب دارند، اما حاشیه شهر رفتاری دور از رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارند تمام زحمات ۷۰ درصد جامعه را از بین می‌برند، چون ویروس در یک نقطه ماندگار نیست بلکه به راحتی پخش می‌شود.

برخی مدیران تصور درستی از مدیریت اپیدمی ندارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به بیمار شدن ۴۵ نفر از پرستاران استان با وجود کمبودهای نیروی پرستاری و دارویی، گفت: در حال حاضر این تعداد پرستار از پروسه درمان خارج هستند و اگر علاوه بر این بحران، بحران دیگری بروز کند، جمع کردن شرایط سخت خواهد بود، اینجا برای مدیریت اپیدمی جمع شده‌ایم، اما برخی از صحبت‌های مدیران حاکی از آن است که تصور درستی از مدیریت اپیدمی ندارند.

هیأت‌های شناسنامه‌دار اراک پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند

جمالیان گفت: هیأت‌های شناسنامه‌دار اراک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسم‌های خود را برگزار کردند ولی تعدادی از هیأت‌های بدون شناسنامه در حواشی شهر بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسم خود را برگزار کردند و عواقب این رفتار را در هفته جاری شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برخی از بخشداران و مسئولان در مراسم‌ها از ماسک استفاده نمی‌کند و این امر باعث می‌شود که دیگر انتظاری از مردم نداشته باشیم، افزود: مقرر بود برپایی ایستگاه‌های صلواتی و توزیع شربت و چای ممنوع باشد که این امر در مرکز شهر متوقف شد ولی در حواشی شهر این ایستگاه‌ها فعال بودند و حتی شاهد اجرای مراسم همچون آتش زدن خیمه‌ها در روز عاشورا بودیم که تعداد زیادی از مردم بدون ماسک در این مراسم حضور داشتند.

نگران روستاها هستیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با انتقاد از برگزاری تعزیه‌های بدون مجوز، گفت: متأسفانه نهادی مسئولیت برگزاری این تعزیه‌ها را به عهده نگرفت، در حالی که در این شرایط اضطراری نیازمند کمک همه دستگاه‌ها هستیم، در روستاها شاهد تجمعات بالا بودیم و همین باعث شده است که به شدت نگران روستاها باشیم.

جمالیان در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی هیأت‌های مذهبی و دستگاه‌های چون تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج که مجموعه کادر بهداشت و درمان را یاری کردند، تشکر می‌کنیم.