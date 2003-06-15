آمريكا در فلوجه پادگان نظامي احداث كرد

به گزارش يورونيوز، اين اقدام بخشي از برنامه آمريكا براي رويارويي با حملات روز افزون ضد آمريكايي مبارزان عراقي است .

در كربلا نيز مردم خشمگين با برپايي تظاهراتي به آزادي برخي از اعضاي رژيم سابق عراق از جمله اعضاي حزب بعث كه نيروهاي آمريكايي آنها را در درگيريهاي اخير دستگير كرده بودند اعتراض كردند.

از زمان اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكا و انگليس مخالفتهاي فزاينده در عراق گسترش يافته است و اين مخالفتها از زماني شدت يافت كه نيروهاي آمريكا در يك نبرد خونين كه اين هفته روي داد تعداد بسياري از مبارزان عراقي را كشتند .

ديروز نيز نيروهاي آمريكا اعلام كردند كه در دو عمليات جداگانه 100 عراقي را كشته اند.

گزارشهاي ديگر حاكي است كه در درگيريها يي كه در يك پادگان آموزشي نزديك مرز سوريه با عراق روي داد 80 تن از عراقيها كشته شدند .

واشنگتن نيز مي گويد پس از آنكه اوضاع عراق آرام شده است هواداران صدام در تلاش براي دست زدن به حملات سازماندهي شده هستند .

يادآور ميشود كه ضرب الاجل آمريكا براي تحويل سلاح و عفوعمومي اعضاي رده پايين حزب بعث ديروز پايان يافت .

