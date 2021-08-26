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۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۰۲

با حضور امیرعبداللهیان صورت گرفت؛

برگزاری نشست وزارتخانه‌های خارجه و بهداشت درباره واکسن کرونا

برگزاری نشست وزارتخانه‌های خارجه و بهداشت درباره واکسن کرونا

اولین نشست مشترک وزارتخانه‌های خارجه و بهداشت در خصوص واکسن کرونا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اولین نشست مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه در خصوص واکسن کرونا با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولین سازمان‌های ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای وزارت امور خارجه با هدف تشدید تلاش‌ها و هماهنگی‌های بین سازمانی در حوزه تأمین واکسن کرونا در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

کد مطلب 5289922

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