علی نیکخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمبود امکانات و نبود فضای استاندارد آموزشی از عمده مشکلات آموزش‌وپرورش فریدون‌شهر است، اظهار داشت: عمر فرسودگی برخی مدارس شهرستان به ۳۵ سال می‌رسد.

فریدون‌شهر ۲۱ مدرسه سنگی دارد

وی افزود: فریدون‌شهر تنها شهرستان استان از لحاظ فضای آموزشی فرسوده است و دارای ۱۶ مدرسه کانکسی و ۲۱ مدرسه سنگی نیز هست که از سال ۱۳۵۰ به بعد احداث شده است.

مدیر آموزش و پرورش فریدون‌شهر گفت: فرسودگی تجهیزات و صعب‌العبور بودن برخی مناطق کار در آموزش‌وپرورش فریدون‌شهر را دشوار کرده اما مانع آموزش نشده است.

برنامه‌های سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش فریدون‌شهر

وی افزود: بررسی وضعیت ۱۰ ساله آموزش و پرورش فریدون‌شهر و برنامه‌ریزی برای فقر آموزشی و توانمند سازی معلمان در شیوه‌های آموزشی، تهیه تجهیزات آموزشی، تلاش برای حذف مدارس کانکسی و سنگی و ساخت همزمان ۱۵ مدرسه و ۱۰ پروژه نیمه تمام از برنامه‌ای سال تحصیلی جدید است.

دریافت سند تک برگ برای ۸۰ درصد مدارس

نیکخواه گفت: سند تک برگ بیش از ۸۰ درصد مدارس شهرستان دریافت شده است و در حال پیگیری تهیه سند سایر مدارس شهرستان هستیم.

در فریدون‌شهر عدالت آموزش وجود ندارد

وی با بیان اینکه عدالت آموزشی به دلیل شرایط سخت منطقه وجود ندارد، افزود: با وجود استعداد بالای دانش‌آموز فریدون‌شهری اما به دلیل کمبود امکانات و فقر اقتصادی خانواده‌ها و کار کردن دانش آموزان امکان تحصیل مطلوب برای آنان فراهم نیست، ضرورت دارد امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان در اشتیاق به تحصیل فراهم شود.

مدیر آموزش‌وپرورش فریدون‌شهر با بیان اینکه کانون بازنشستگان آموزش و پرورش فریدون‌شهر یکی از فعال‌ترین مراکز در استان اصفهان است، افزود: سال گذشته صندوق تسهیلات بانکی ایجاد و تاکنون در پنج دوره به اعضای آن تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: ساختمان دفتر کانون با امکانات لازم در محل مدیریت آموزش‌وپرورش است و با اجرای طرح همیاری به صورت مستمر از بازنشستگان بازدید و وضعیت همکاران بازنشسته بررسی می‌شود.

نیکخواه تصریح کرد: بیش از ۶ هزار بازنشسته آموزش و پرورش در این شهرستان داریم که به دلیل کمبود نیروی انسانی ۲۲ نیروی بازنشسته دارای توانایی مطلوب آموزشی در مقاطع ابتدایی جذب شدند.