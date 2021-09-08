واشنگتن نسبت به برخی انتصابات در کابینه طالبان ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که واشنگتن از سوابق و وابستگی برخی از افراد معرفی شده در کابینه دولت موقت طالبان، نگران است.

در این بیانیه همچنین بر توقع واشنگتن مبنی بر گرفتن تضمین از طالبان برای عدم استفاده از خاک افغانستان به عنوان تهدیدی برای دیگر کشورها و دسترسی افغان ها به کمک های بشردوستانه تاکید شده است.

مطابق با اعلامیه ای که طالبان روز گذشته در مورد اعضای دولت جدید افغانستان صادر کرد؛ «ملا محمدحسن آخوند» به عنوان نخست وزیر موقت افغانستان معرفی شده است. وی پیش از تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان و در دور اول حکومت طالبان بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، سمت معاون نخست وزیر را عهده دار بود.

شبکه خبری سی ان ان نیز در گزارشی در همین رابطه مدعی شد که مجموعه افراد انتخاب شده برای پست های ارشد در دولت جدید طالبان که شامل زندانیان سابق گوانتانامو، اعضای یک گروه تروریستی مشخص شده از سوی آمریکا و مشمولان فهرست تحریم های بین المللی است، اولین تصویر از نحوه شکل گیری رهبری طالبان در افغانستان را ارائه می دهد.

سی ان ان در ادامه نوشت که ملا محمدحسن آخوند تحت تحریم های سازمان ملل است.

دو تن از اعضای ارشد شبکه حقانی که یک گروه تروریستی تعیین شده از سوی آمریکا همراستا با طالبان و القاعده است، نیز در دولت موقت حضور خواهند داشت و هر دو مورد از سوی سازمان ملل و آمریکا تحریم شده اند. اشاره سی ان ان به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت کشور افغانستان و خلیل حقانی وزیر امور پناهندگان است.

موارد فوق در حالی بیان شده است که روز گذشته شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از سخنگوی طالبان اسامی اعضای دولت موقت افغانستان را اعلام کرد.

دیگر اعضای دولت موقت افغانستان عبارتند از: ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت کشور افغانستان، هدایت الله بدری وزیر امور مالی، شیخ الله منیر وزیر آموزش، خلیل حقانی وزیر امور پناهندگان، عبدالحق وثیق رئیس سازمان اطلاعات و امنیت، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، محمد ادریس رئیس بانک مرکزی افغانستان، عبدالحکیم شتی وزیر دادگستری، امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و عبدالحق وثیق وزیر مخابرات افغانستان.

این در حالی است که بر اساس اعلام الجزیره، برای برخی از وزارتخانه‌ها هنوز وزیر انتخاب نشده است. همچنین شبکه تلویزیونی طلوع اعلام کرد که طالبان وزارت امور زنان را از کابینه حذف کرده است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پس از اعلام دولت جدید، وعده داد: در دولت آینده سعی می‌کنیم که از اقوام مختلف استفاده شود. ما تلاش خواهیم کرد تا همه اقشار جامعه افغانستان در دولت بعدی نقش داشته باشند.