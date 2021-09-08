برقراری ۹ خط خودرویی تزریق واکسن کرونا در بوستان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی افزود: نیروی انتظامی علاوه بر ۹ واحد بیمارستانی در کشور دارای ۵۰ رده کلینیکی است که خدمات درمانی و بهداشتی را به مردم و کارکنان نیروی انتظامی ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: در کنار این خدمات بر اساس سیاست تعاملی که بین نیروی انتظامی و وزارت بهداشت وجود دارد، مراکز متعدد واکسیناسیون را در کشور پیش بینی کردیم که یکی از آن‌ها، مرکز واکسن خودرویی بوستان ولایت است.

سردار شرفی بیان کرد: همکاران بنده در ۹ خط خودرویی برای تزریق واکسن تلاش می‌کنند که دو خط به خانواده‌ها و خانم‌ها اختصاص داده شده و ۹ خط هم برای آقایان است که هم دز اول و هم دز دوم تزریق می‌شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا تصریح کرد: حدود ۴۵ تا ۵۰ نفر از همکاران در اینجا از ساعت ۸ و نیم صبح تا ۶ بعد از ظهر در حال انجام وظیفه هستند و روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر به این مراکز مراجعه می‌کنند و از این ظرفیت برای تسهیل گری و ارائه خدمات تزریق واکسن استفاده می‌شود و انتظار افراد در صف بسیار کوتاه شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های اعلامی ناجا آمادگی داریم در صورت نیاز از همه ظرفیت‌های نیروی انتظامی در این خصوص نه تنها در تهران بلکه در سایر مراکز استانی نیز استفاده و چنین مراکزی را ایجاد کنیم.

شرفی اظهار کرد: اکنون نیاز فوری جامعه ما بحث اتمام واکسیناسیون است و نظام پزشکی از ما استمداد دارد و ما نیز ۱۰۰ درصد بی منت و با انگیزه در خدمت دوستان هستیم.