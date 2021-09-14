آنلاین بودن تنها شرط حضور در «تکیه» است

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله _ مرضیه کیان: برای بیرون کردن کرونا از همان روزی که گفته میشد «مهمان ناخوانده» است، دست به هرکاری زده شد و کممانده به خرافات هم جامه عمل پوشاند که اگر کفشش پیدا شود، به قول قدیمیها نمک در آن ریخته شود، بلکه شرش را کم کند!
تحمل خودش که از چین آمده بود سخت بود؛ چه برسد به اقوامش که هر چند وقت یکبار از کشورهای مختلف سروکلهشان پیدا میشود.
وقتی محرم اول آمد و بساط برگزاری روضهها و هیئات را با احتیاط چیدند تا مبادا شیوع ویروس منحوس گستردهتر شود، اقدامات زیادی انجام شد تا رنگ عزای حسینی، کمرنگ نشود. چه بسا که در پس همین اقدامات، خلاقیتهایی صورت گرفت که نه تنها در تاریخ ماندگار میشود، بلکه عزاداریهای قبل از محرم ۱۴۴۲ را هم زنده میکند؛ نمونهاش سایت «تکیه» که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و میتواند عنوان دایرة المعارف سخنرانی و مداحی را در آرشیوهای دو سال اخیر بگیرد.
پخش زنده هیئتها حتی از شهرهای مرزی
فعالیت سایت «تکیه»، با ۷ نفر نیروی ثابت پایکار قبل از محرم پارسال فعالیتش شروع شد و کاری کرد که اگر بنا به ملاحظات کرونایی، هیئت رفتن محدود شد، شور و حال عزاداریها از رونق نیفتد. همین دلیل هم باعث شد که دهه اول محرم امسال ۵۹۴۰ ساعت پخش زنده را از ۴۰۱ هیئت فعال داشته باشد؛ این هیئات ۲۷ استان و ۸۱ شهر را شامل میشد که تهران، قم، خراسان جنوبی و اصفهان بیشترین جلسات روضه را داشتند و از مرزیترین شهر که هیرمند در استان سیستان و بلوچستان باشد تا باغ بهادران اصفهان و بندرلنگه هرمزگان و ماهشهر جیرفت و بروجن چهارمحال بختیاری و خیلی شهرهای کوچک دیگر را دربرگرفت.
فقط کافیست به اینترنت متصل باشید
تکیه که در دو بخش پخش زنده هیئات و آرشیو صوت و تصویر مداحیها و سخنرانان فعال است، مجال میدهد که عزاداران در لحظه مراسم عزاداری را دنبال کنند؛ نه محل کار و خانه و ترافیک بهانه میشود، نه حتی کودک خردسالی که با شیطنتهایش اجازه نمیدهد مادر یا پدرش به هیئت بروند، فقط کافیست به اینترنت وصل باشید.
حالا اگر دلایل دیگری وجود داشت که کسی نتوانست در لحظه آنلاین باشد و مراسم زنده تکیه را دنبال کند، میتواند بعداً آرشیو مداحی و سخنرانی ۴۰ مداح و سخنران معروف را ببیند و آن را به صورت رایگان دانلود کند.
اگر قرار باشد از پربازدیدترین مداحی و سخنرانی هیئتهای دهه اول محرم امسال نام برد، باید از «مهدی رسولی - هیئت ثارالله رنجان»، «محمود کریمی و حنیف طاهری - هیئت عشیره عاشورا تهران»، «سید رضا نریمانی - هیئت فداییان حسین اصفهان»، «میثم مطیعی - هیئت میثاق با شهدا تهران»، «امیر کرمانشاهی - هیئت انصار الحجه مشهد»، «محمدرضا و حسین طاهری - مکتب الزهرا تهران»، «سید مهدی حسینی - هیئت نور الرضا تهران»، «محمدحسین پویانفر - هیئت ریحانه النبی تهران»، «سخنرانی شیخ حسین انصاریان - تهران»، «سخنرانی استاد پناهیان - تهران» و «آستان مقدس حضرت معصومه (س) - قم» گفت.
البته ناگفته نماند که سرویس پخش زنده هیئتها فقط شامل ۴۰ مداح و سخنران معروف نمیشود و در این سرویس حتی هیئتهای خانگی که با گوشی به تکیه فیلم ارسال میکنند و به صورت رایگان در سایت ثبتنام کردهاند هم قابل مشاهده است و از مزیتهای تکیه این است که اگر هیئتی در هر شبکهای که امکان پخش زنده داشته باشد مثل اینستاگرام، یویتوب، آپارات و… میتواند همزمان با پخش زنده در تکیه، در صفحات دیگر هم مراسمش را پخش کند؛ بدون این که هزینه مضاعفی متحمل شود.
تکیه بزرگترین آرشیو مداحی و سخنرانی دو سال گذشته
تکیه بزرگترین آرشیو مداحیها و سخنرانیهای ۴۰ مداح و سخنران شاخص کشور در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را در خود دارد که اگر سهم پلتفرمهای پخش زنده از پوشش هیئتها مرور شود، این ادعا ثابت میشود: تکیه ۹۰%، روبیکا ۶۵%، هیئت آنلاین ۲۷% و آپارات ۵%.
بهزاد رفیعی از اعضای تیم تکیه، توضیحات بیشتری میدهد: «در این دو سال آرشیو به روز ۴۰ مداح و سخنران شاخص را به طور کامل و جامع با تمام جزئیات اعم از متن مداحی، مناسبت، و تاریخ در سایت بارگزاری کردیم که قصد داریم این آرشیو محدود به مناسبتهای ۲ سال گذشته نباشد و صوت و فیلم سالهای قبل از ۱۳۹۹ را هم به آن اضافه کنیم. در ماه محرم و صفر درگیر برنامههای پخش زنده هستیم که بعد از این ایام با کاهش مراسمها، فرصت بیشتری برای آرشیو موارد سالهای قبل پیدا میکنیم. حتی در مورد آرشیو قرائت قاریان قرآن و مداحیهای ترکی هم برنامهریزیهایی انجام دادیم.»
تکیه مخاطبینش را تنها نمیگذارد
از آنجاییکه اوج ساعتهای پخش زنده مراسمها برای بعد از اذان مغرب است و تعداد بازدیدکنندههای سایت زیاد میشود و امکان دارد به مشکل بربخورند، بخش پشتیبانی پخش زنده تکیه از امسال فعال شده و از طریق واتساپ پاسخگوی مشکلات و حتی آموزش اولیه ورود به سایت هستند.
شاید همین پشتیبانیها و با مشکل مواجه نشدن مخاطبها بوده که بازدید امسال از سایت ۵۷ درصد رشد داشته و به بیش از ۵.۲۰۰.۰۰۰ رسیده.
دهه هشتادیها را فراموش نکردیم
رفیعی از کارهایی که برای نوجوانان صورت گرفته میگوید: «جدا از سایت، تکیه روی تلوبیون هم ۱۰ تا شبکه زنده اینترنتی دارد که از بین این شبکهها، شبکه تکیه نوجوانی از شبکههای مختص نوجوان است.
از کارهای ویژه دیگر تکیه برای نوجوانها هم پویش «مثل قاسم» است که با همکاری شبکه امید از اول محرم راه افتاد و تا اربعین ادامه دارد. در این پویش نوجوانان تولیدات محرمی خودشان از برپایی هیئت و بازخوانی مداحی و فیلم گرفته تا عکس و نقاشی و دلنوشتههایشان را ارسال میکنند. از اول محرم داوری موارد ارسالی شروع شده که قرار است هر هفته به برندهها جوایز نقدی و کمک هزینه سفر به مشهد داده شود.
راه اندازی کانال تکیه نوجوانی در پیام رسان شاد را هم داشتیم که بیش از ۱۶ هزار نوجوان عاشورایی آن را دنبال میکنند. دراین پیامرسان تولید مستند، استاپ موشن و محتواهای ویژه نوجوانان را ارائه میدهیم.»
حالا که از تیمهایی مثل تکیه همچین فعالیتهایی در برگزاری مراسمهای مذهبی دیده میشود، آیا ویروس منحوسی مثل کرونا میتواند اعتقادات را تعطیل کند و مانع از رونق مذهبی شود؟
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