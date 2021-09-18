معاونت زنان موضوع «ازدواج» و «جمعیت» را اولویت خود قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت سپهری مشاور امور زنان و خانواده سازمان صدا و سیما در جلسه صبح امروز با معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: باید در عرصه زنان و خانواده به مباحث اصلی پرداخته شود در غیر این صورت همچون دوره گذشته خواهیم شد که تمام اعتبارات ما از دست رفت اما اهداف و اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار نگرفت.

وی افزود: در حال حاضر مهم‌ترین موضوع نیز ازدواج و جمعیت است و باید تمامی برنامه‌ها با پیوست و محوریت جمعیت باشد و کارگروهی برای این منظور ایجاد شود.

مشاور امور زنان صدا و سیما بیان کرد: لازم است به قوانین و سیاست‌ها و اجرایی شدن آنها در بحث زنان، خانواده و کودک توجه شود. صدا و سیما زمانی می‌تواند موثر باشد که هم افزایی دیگر دستگاه‌ها نیز وجود داشته باشد.

سپهری عنوان کرد: موضوع بعدی سبک زندگی ایرانی_ اسلامی است و لازم است معاونت زنان یک برنامه اقدام و عمل نیز داشته باشد و هدف گذاری ها و زمان تحقق آنها مشخص شود.