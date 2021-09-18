وزارت خارجه ترکیه نشست کشورهای اروپایی در مورد قبرس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه طی سخنانی به بیانیه اختتامیه نشست سران کشورهای جنوب اروپا در خصوص قبرس شمالی (ترک نشین) واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، «تانژو بیلگیچ» سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اعتراض به مسائل مطرح شده در مورد مدیترانه شرقی، قبرس و مهاجرت غیرقانونی در بیانیه پایانی مشترک کشورهای جنوب عضو اتحادیه اروپا، رویکرد این کشورها نسبت به این مسائل را «یک جانبه» و «غیر واقع‌بینانه» دانست.

بیلگیچ گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا و امضا کننده بیانیه فوق که تحت عنوان همبستگی، به صورت کورکورانه از خط یونان و بخش روم (یونانی) نشین قبرس پیروی می‌کنند را به ترک رویکرد یک طرفه و جانبدارانه خود فرا می‌خوانیم.

لازم به ذکر است روز گذشته سران ۹ کشور جنوبی عضو اتحادیه اروپا شامل فرانسه، کرواسی، اسپانیا، ایتالیا، مالت، پرتغال، اسلوونی، یونان و بخش یونانی نشین قبرس با موضوع بررسی وضعیت حقوقی قبرس شمالی ترک نشین در آتن گردهم آمده بودند.