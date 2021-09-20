آمریکا عامل اصلی تجاوز به یمن است/ تداوم عملیات بازدارندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن سخنانی را در خصوص تداوم تجاوز نظامی به کشورش مطرح کرد. وی گفت: آمریکا عامل اصلی تجاوز به ملت یمن محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، این مقام یمنی افزود: جنگی که ما امروز با آن مواجه هستیم نتیجه مواضع صریح‌مان در قبال مسأله فلسطین است. علیرغم تداوم تجاوز نظامی به یمن باید بگویم که ائتلاف سعودی در به شکست کشاندن انقلاب یمن ناکام مانده است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین یادآور شد: متأسفانه شاهد مواضع منفعلانه سازمان ملل متحد در قبال جنگ یمن هستیم. سازمان ملل برای سرپوش گذاشتن بر جنایات سعودی‌ها در یمن تلاش می‌کند.

وی در ادامه به نبرد مأرب نیز اشاره کرد و گفت: نبرد مأرب یک نبرد راهبردی است و تاکنون بخش‌های مهمی از این شهر آزاد شده است. نبرد مأرب متوقف نخواهد شد زیرا هیچ چشم اندازی برای حل و فصل سیاسی وضعیت کنونی یمن وجود ندارد. اقدامات سعودی‌ها راه را به روی هرگونه راهکار سیاسی بسته است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در ادامه سخنان خود اظهار داشت: عملیات بازدارندگی یمن در عمق خاک عربستان سعودی ادامه خواهد داشت و متوقف نخواهد شد. تا زمانی که محاصره ادامه داشته باشد، همه گزینه‌ها روی میز ما است.

وی پیشتر نیز در سخنانی گفته بود: ما باید به تلاش خود در میدان نبرد با دشمن ادامه دهیم. امروز ما در میان یک دو راهی قرار داریم. یا باید به نبرد و مبارزه ادامه دهیم و یا تسلیم شویم.

این مقام یمنی همچنین تصریح کرد: واقعیت این است که تسلیم شدن در برابر دشمن سعودی بهای سنگینی دارد و همگان باید این مسأله را بدانند. در حال حاضر، کشورهای متجاوز، چالش‌های فراوانی را به ملت یمن تحمیل کرده‌اند. ما باید بر این چالش‌ها فائق آییم.