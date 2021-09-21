پروژه ساختمانی ستین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شلوغی شهر، هوای آلوده و … انواع مسائلی که در شهرهای بزرگ رخ میدهد بر ذهن و روح ما تأثیر میگذارد. اما مسئله آن است که اکثر ما مجبور هستیم این محیط را تحمل کنیم چرا که باید به محیط کار خود برویم یا دوستان و آشنایان ما در اطراف ما هستند. با این حال بهتر نیست خانه ما در محیطی آرامتر باشد تا بعد از یک روز کاری بلند و خستهکننده بتوانیم در هوایی تمیزتر و تازهتر به استراحت بپردازیم؟ اگر دوست دارید تا بدانید چطور میتوانید به چنین محیطی دست یابید، با ما همراه شوید تا شرایط پروژه ستین و امکانات آن را برای شما بازگو کنیم.
منطقه ۲۲ زیبا با آینده روشن
خرید ملک یک سرمایهگذاری موفق و آیندهنگرانه است. انتخاب بهترین مکان و زمان برای خرید میتواند گیج کننده باشد. علاوهبر آن که سرمایهگذاری مفید محسوب میشود، فضایی را برای زندگی شما نیز فراهم میکند. این فضا علاوه بر زیبایی باید دسترسی کافی نیز داشته باشد. پس، هدف ما انتخاب محلی است که علاوهبر سودآوری، محیطی پاک، زیبا و کاربردی در اختیار شما قرار داد. اگر هدفتان با ما برابر است، اجازه دهید تا از موقعیت این منطقه برایتان بگوییم.
ویژگیهای این منطقه:
مناظر زیبا
امنیت محلی و منطقهای
دسترسی به اتوبانهای اصلی و خط مترو
مراکز تفریحی و انواع فروشگاه
محیطی آرام با هوای پاک کوهستانی
نزدیک به تفریحات موجود در دریاچه
منطقهای رو به رشد از نظر سرمایه گذاری و ساخت و ساز
کیفیت ساخت بالا همراه با استانداردهای به روز
دلایل زیادی برای سرمایهگذاری در منطقه ۲۲، چیتگر وجود دارد. پروژه ستین در این محدوده در حال اجرا است. چرا ساخت این پروژه این چنین بزرگ در این محدوده آغاز شده است؟ اگر گذرتان به دریاچه خلیج فارس افتاده باشد، متوجه محیط آرام، زیبا و البته پویای آن شدهاید. محیطی امن که هم شما و هم فرزندانتان از آن لذت میبرید. امّا این تنها نکته مثبت و مفید در رابطه با این محدوده نیست. دسترسی، مناظر، رشد سرمایه و … از نکات مثبت دیگر این پروژه عظیم در این منطقه است.
آرین سازه ساخت پروژه ستین را در این منطقه آغاز کرد. منطقهای که از چهارسو با مناظر و دسترسیهای مختلفی احاطه شده است. در بخش شمالی آن اتوبان حکیم، همت و شهربازی هزار و یکشب قرار گرفته است. و رشته کوه زیبای البرز را مشاهده خواهید نمود. یکی از مناظری که در زمستان در اتاقی گرم همراه با لیوان نوشیدنی داغ میتوان از آن لذت بینهایت را برد. از بخش جنوب نیز به اتوبان تهران کرج ختم میشود.
سپس، در شرق این پروژه دسترسی به پارک بزرگ چیتگر، بازار بزرگ ایرانمال، مجموعه باملند و دریاچه چیتگر را خواهیم داشت. همچنین، اگر به باغ گیاهشناسی علاقمند هستید، باید بگویم از این منظر نمای همیشگی این باغ را مشاهده خواهید نمود.
همچنین پروژهی ساختمانسازی ستین به چندین بوستان و فضای سبز دسترسی دارد: بوستان جوانمرد، خرگوش دره، پارک چیتگر و دریاچه چیتگر. مراکز تفریحی و خرید نیز شامل رزمال، ایرانمال، تهرانمال و … میشوند.
به این ترتیب، از نظر منظره و محیطهای تفریحی برای خانواده چیزی کم ندارد، درست است؟ از نظر دسترسی نیز به برخی از اتوبانهای نزدیک به آن اشاره نمودیم، گزینه دسترسی به مترو را نیز دارد. در غرب این پروژه ۱۲ بلوکی ایستگاه مترو وردآورد قرار گرفته است.
یک سرمایهگذاری موفق
مجموعه آرین سازه بر چند پروژه بزرگ مسکونی، اداری و تجاری نظارت و اجرا داشته است. فروش پروژه ستین از جدیدترین مجموعههایی که توسط این مجموعه در منطقه ۲۲ تهران به اجرا درآمده، فرصتی تازه را برای سرمایهگذران به ارمغان آورده است.
این منطقه به نسبت جوان هنوز در حال رشد است و فرصتهای مفیدی را برای سرمایهگذاری شما فراهم خواهد کرد و فضایی را به شما اختصاص میدهد تا جای پای خود را در این سرمایهگذرای محکم کنید. کنترل و تمرکز این منطقه بر محیط زیست، زیبایی، ایمنی و کیفیت ساخت و ساز باعث شده تا در مدت کوتاهی گواهی نامههای تخصصی خود را در این زمینهها دریافت نماید.
این موقعیت منحصربهفرد را به کسانی که پیشنهاد میکنیم که به سرمایهگذاری خود اهمیت میدهند و ارزش خرید برایشان در اولویت قرار دارد. در ابتدا اشاره کردیم که به شرایط پروژه ستین و امکانات آن اشاره خواهیم کرد. از دسترسی و امکانات برای شما گفتیم حال بپردازیم به شرایط آن. دقت کنید این طرحهای عمرانی و پروژههای بزرگ بهصورت پیش فروش هستند. پروژههای پیش فروش در این منطقه به دو طریق امکانپذیر است: تعاونیها و شرکتهای شخصیسازی.
مجموعه ستین در واقع گزینه دوم است که از پروژههای شخصیسازی منطقه ۲۲ شناخته میشود. هر واحد ۶۰ تا ۱۸۰ متری هستند، آیا دوست دارید از امکانات هر واحد و موقعیت قرارگیری آن با خبر شوید؟ با مراجعه به وبسایت مجموعه میتوانید تمامی اطلاعات لازم را دریافت کنید. در حال حاضر فاز اول این پروژه شامل ۱۲ برج خواهد بود و جدول قیمتهای هر واحد با متراژ مختلف در وبسایت این مجموعه قرار گرفته است.
پیشفروش پروژه ستین
اگر برای سرمایهگذاری بر این منطقه و خریداری یک واحد این پروژه آماده هستید، اجازه دهید تا کارگزاری رسمی پروژه را به شما معرفی کنیم. آرین سازه از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را بهعنوان یک شرکت سهامی خاص آغاز کرد و تا به امروز ساخت سازههای متعددی را در کارنامه خود دارد و پروژه مذکور از جدیدترین آنها است.
رتبه یک پایه حقوقی انبوهسازی مسکن از وزارت راه و شهرسازی، رتبه یک در رشته ابنیه، رتبه ۳ در تأسیسات و رتبه ۵ آب و راه، را شرکت سازنده تا به امروز دریافت نموده است. با ساخت پروژههای کلیدی موفق به جذب سرمایهگذاران مختلف گردیده و حال آماده خدمترسانی و راهنمای شما در زمینه سرمایه گذاری در مسکن خواهد بود. اگر قصد دارید از سرمایهگذاران موفق این پروژه باشید با دفتر فروش این شرکت در ساعات اداری با شماره تماسهای ۰۲۱۴۴۷۱۹۱۲۹ و ۰۲۱۴۴۷۱۸۳۹۸ و در ساعات غیر اداری و تماس ضروری با شماره همراه ۰۹۱۲۰۸۷۲۵۳۷ ارتباط برقرار نموده و یا همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم، برای اطلاعات بیشتردر زمینه این پروژه به وبسایت https://www.setin۲۲.ir/ مراجعه نمایند.
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