منصور مرادلو در گفتگو با خبرنگار مهر پروژه سبزه‌میدان را یکی از طرح‌های بزرگ زنجان عنوان کرد و با اشاره به اینکه در همین راستا طی هفته جاری چندین جلسه برگزار و علاوه بر این، بازدید استاندار از این طرح نیز انجام خواهد شد، تصریح کرد: ۱۵ مورد به تعهدات پروژه سبزه‌میدان شامل پارکینگ، سیستم حرارت از کف، فضای سبز، نورپردازی، مناسب‌سازی و … اضافه شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه این موارد باعث شد تا پروژه نسبت به زمان‌بندی که قبلاً اعلام شده بود، طولانی‌تر شود، خاطرنشان کرد: بعد از اضافه شدن همه الحاقات به پروژه بزرگ سبزه‌میدان و انتقال پست و جابه‌جایی ۳۰۰۰ متر کابل فشار قوی، کف‌سازی انجام خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه سیستم حرارت از کف، یکی از ماندگارترین اقدامات در پروژه بزرگ سبزه‌میدان بوده و از یخ‌زدگی منطقه مذکور جلوگیری خواهد کرد، یادآور شد: بعد از برگزاری جلسات مختلف، مشکلات این پروژه در زمینه جابه‌جایی پست‌ها و کابل‌های فشار قوی در حدود ۳۰۰۰ متر حل شد.

مرادلو ادامه داد: همچنین در مورد خیابان ارتش نیز تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان فصل پاییز، بازگشایی معبر انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده، انجام پروژه‌های شهری تاثیرگذار در مناطق محروم و حاشیه شهر زنجان به جد دنبال شده و جزو اولویت خواهد بود، گفت: معتقدیم شهر زنجان از سمت غرب و شرق توسعه بیشتری داشته است.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان افزود: توسعه شرق زنجان با فازهای ۷ و ۸ گلشهر کاظمیه تا عوارضی پلیس‌راه کشیده شده و اجرای طرح اقدام ملی مسکن در غرب نیز باعث توسعه این بخش شده است، به همین خاطر این توسعه‌ها نیاز به زیرساخت و ارائه خدمات از سوی شهرداری دارد، به همین خاطر اداره‌کل راه و شهرسازی استان که اقدام به اجرای این طرح‌ها می‌کند باید هزینه ارائه خدمات به مناطق توسعه یافته را به شهرداری بپردازد.

مرادلو بیان کرد: احداث ۱۳ هزار واحد مسکونی در زنجان در قالب طرح ملی اقدام مسکن، بدون توجه به زیرساخت‌های آن باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای خواهد شد و شهرداری زنجان باید به این بخش‌ها نیز همانند سایر مناطق خود خدمات ارائه دهد. همه این واحدهای جدید در حال احداث در آینده نزدیک از شهرداری خدمات مطالبه خواهند کرد و انجام همه این خدمات در گرو عمل به تعهدات از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر اینکه موضوع تمرکززدایی در ارائه خدمات به مناطق مختلف شهری در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: شورای شهر وظیفه دارد امکانات تفریحی، رفاهی، فضای سبز و همه ملزومات را برای مناطق کم‌برخوردار نیز ایجاد کند.