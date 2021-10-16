به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دست‌اندرکاران پروژه‌های مختلف فیلم و تلویزیونی آمریکا جمعه در حالی محل کار خود را ترک کردند که هیچ اطمینانی نداشتند دوباره کی سر کار بازمی‌گردند. این در حالی است که خیلی از آن‌ها امیدوارند نیازی به اعتراض‌های گسترده‌ای که برنامه‌ریزی شده نباشد.

اتحاد بین‌المللی کارکنان صحنه نمایش (IATSE) به کارکنانش گفت بهتر است تمام ابزار و تجهیزاتی را که متعلق به خودشان است به خانه ببرند چون از دوشنبه به بعد ممکن است دیگر به آن‌ها دسترسی نداشته باشند. متیو دی. لوب رییس این سازمان گفته اگر تا آغاز دوشنبه توافقی با اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم و تلویزیون صورت نگیرد، کارکنان از ساعت شش صبح شروع به برگزاری تجمع‌های اعتراضی می‌کنند.

جو مارتینز که برای سریال‌هایی مانند «مندلورین» و «برای تمام بشر» تجهیزات صحنه درست می‌کند، گفت حس کارکنان در انتهای جمعه مانند افرادی بود که پیش از یک وقفه بلندمدت کار خود را تمام می‌کنند. او بیشتر روز خود را صرف جمع کردن وسایل و قرار دادن آن‌ها در کامیون برای خانه بردن کرد.

او گفت: «یک بازی شطرنج است. چه ۲ هفته باشد چه ۲ ماه یا ۲ سال، ما می‌دانیم که برمی‌گردیم. فقط مسأله این است که با قراردادی خوب یا قراردادی بد برمی‌گردیم».

تعدادی از مسئولان اتحادیه گفته‌اند نسبت به دستیابی به قراردادی جدید خوش‌بین هستند. مسأله تا حدود زیادی در مورد بازه‌های استراحت کارکنان است، البته اتحادیه همچنین خواستار افزایش حقوق برای کارکنان کم درآمد و کارکنان پروژه‌های مخصوص سرویس‌های استریمینگ شده است.

اگر تجمع‌های اعتراضی صورت بگیرد، اثر آن در سراسر کشور حس خواهد شد چون ۶۰ هزار فرد شاغل در پروژه‌ها دست از کار می‌کشند. اتحادیه در آخر هفته رخدادهایی را در نیویورک، شیکاگو و آتلانتا ترتیب دیده و دارد افرادی را برای هدایت اعتراض‌ها تعلیم می‌دهد.