واکسینه شدن ۷۰ درصد از جمعیت بالای ۱۲ سال هرمزگان علیه کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان با اشاره به واکسیناسیون بیش از ۷۰ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال استان هرمزگان، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۰ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال هرمزگان علیه کرونا واکسینه شده اند و تزریق واکسن در استان از مرز یک میلیون و ۷۰۰ دز گذشت.

وی با اشاره به اینکه تزریق واکسن علیه کرونا در این استان تاکنون به یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۴۸۵ دز در دو مرحله رسیده است، خاطرنشان کرد: در یک روز اخیر نیز ۲۳ هزار و ۶۷۶ دز واکسن کرونا در هرمزگان تزریق شده است.

نوروزیان همچنین با اشاره به آمار فوتی‌های کرونا در هرمزگان عنوان کرد: هرمزگان در شبانه روزگذشته فوتی ناشی از کرونا نداشت، تا سومین روز بدون فوتی کرونای استان در مهرماه ثبت شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر مجموع شمار جانباختگان کرونا در استان ۲ هزار و ۴۱۳ نفر بوده است، اضافه کرد: با بستری شدن ۵۲ نفر دیگر شمار کل بستری‌های کرونا در استان هرمزگان به ۲۰۶ نفر رسید و اکنون ۲۸ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۱۰ نفر از آن‌ها وخیم است.