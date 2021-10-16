به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین جواد حق‌لطفی اظهار کرد: ساخت راه ارتباطی برای آخرین روستای بدون راه استان قزوین آغاز شد، این روستا در منطقه صعب العبور و سنگی در الموت شرقی قرار دارد و پیش از این به هیچ راه ارتباطی دسترسی نداشت.

وی طول راهی که برای این روستا احداث می‌شود را ۱۴ کیلومتر عنوان کرد و افزود: امسال با موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین مشروط بر رعایت موارد زیست محیطی کار ساخت این راه آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین، هزینه ساخت راه روستای اواتر را بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این روستا در حال حاضر دارای ۳۵ خانوار است و احداث راه برای آن نقش زیادی در توسعه و رونق این روستا خواهد داشت.

این مسئول با ارائه گزارشی از وضعیت راه‌های روستایی در استان قزوین گفت: این استان دارای ۵ هزار و ۳۳۱ کیلومتر راه روستایی است که بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر آن آسفالت بوده و ۷۱۵ کیلومتر شوسه و هزار و ۹۱۷ کیلومتر خاکی است.

حق‌لطفی خاطرنشان کرد: از نظر جمعیت حدود ۹۵ هزار خانوار از ۱۰۲ هزار خانوار روستایی از راه آسفالتی برخوردار هستند که حدود ۹۳ درصد جمعیت روستاها را شامل می‌شود.

