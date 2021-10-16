به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور در هشتمین سفر استانی خود اواخر این هفته به استان اردبیل سفر می‌کند.

وی افزود: در خصوص سفرهای استانی رئیس‌جمهور و دولت به استان‌ها ما چند مرحله برنامه‌ریزی و بررسی طرح‌های اولویت‌دار داریم که امروز شنبه جلسه مربوط به استان اردبیل برگزار شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهو با بیان اینکه پیش از برگزاری این جلسات کارشناسان معاونت اجرایی و دستگاه‌های مختلف با سفر به استان مورد نظر، نیازها و طرح‌های اولویت‌دار استان را شناسایی می‌کنند، گفت: پس از نظارت‌های میدانی جلساتی در ستاد حوزه معاونت اجرایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و طرح‌های پیشنهادی بررسی و از میان آن‌ها طرح‌های اولویت دار انتخاب می‌شوند.

مرتضوی افزود: در جلسات روز شنبه طرح‌های اولویت‌دار به تفکیک با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف همچنین کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت اجرایی بررسی شده و در نهایت به عنوان پروژه‌های نهایی تنظیم و تقدیم حوزه معاونت اول ریاست‌جمهوری می‌شود.

وی افزود: در جلسه مربوط به استان اردبیل تاکنون با ۱۸ دستگاه اجرایی جلسه داشتیم که پروژه‌ها و طرح‌های محوری انتخاب شده و روش‌های تأمین اعتبار آن‌ها نیز بررسی شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهو با بیان اینکه تأمین اعتبار طرح‌های اولویت‌دار در قالب تسهیلات خرد و کلان تعیین می‌شود، گفت: در خصوص طرح‌های استان اردبیل با ۸ بانک عامل هماهنگی‌هایی صورت گرفته که در جلسه روز سه‌شنبه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه، نهایی و جمع‌بندی خواهد شد.