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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۲

مرتضوی:

رئیس‌جمهور اواخر هفته به استان اردبیل سفر می‌کند

رئیس‌جمهور اواخر هفته به استان اردبیل سفر می‌کند

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از سفر حجت‌الاسلام رئیسی به استان اردبیل در اواخر هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور در هشتمین سفر استانی خود اواخر این هفته به استان اردبیل سفر می‌کند.

وی افزود: در خصوص سفرهای استانی رئیس‌جمهور و دولت به استان‌ها ما چند مرحله برنامه‌ریزی و بررسی طرح‌های اولویت‌دار داریم که امروز شنبه جلسه مربوط به استان اردبیل برگزار شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهو با بیان اینکه پیش از برگزاری این جلسات کارشناسان معاونت اجرایی و دستگاه‌های مختلف با سفر به استان مورد نظر، نیازها و طرح‌های اولویت‌دار استان را شناسایی می‌کنند، گفت: پس از نظارت‌های میدانی جلساتی در ستاد حوزه معاونت اجرایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و طرح‌های پیشنهادی بررسی و از میان آن‌ها طرح‌های اولویت دار انتخاب می‌شوند.

مرتضوی افزود: در جلسات روز شنبه طرح‌های اولویت‌دار به تفکیک با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف همچنین کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت اجرایی بررسی شده و در نهایت به عنوان پروژه‌های نهایی تنظیم و تقدیم حوزه معاونت اول ریاست‌جمهوری می‌شود.

وی افزود: در جلسه مربوط به استان اردبیل تاکنون با ۱۸ دستگاه اجرایی جلسه داشتیم که پروژه‌ها و طرح‌های محوری انتخاب شده و روش‌های تأمین اعتبار آن‌ها نیز بررسی شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهو با بیان اینکه تأمین اعتبار طرح‌های اولویت‌دار در قالب تسهیلات خرد و کلان تعیین می‌شود، گفت: در خصوص طرح‌های استان اردبیل با ۸ بانک عامل هماهنگی‌هایی صورت گرفته که در جلسه روز سه‌شنبه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه، نهایی و جمع‌بندی خواهد شد.

کد مطلب 5329105

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    نظرات

    • دادا IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      0 0
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      به مبارکی قدم اقای رئیسی به هر استانی پا میگذارد بعد از رفتن تمام اجناس گران میشود علت چیست
    • علی IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اینم شده مارکوپلو نوبری والا

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