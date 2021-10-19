۷۹درصد مردم لامرد واکسینه شدند

محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از راه‌های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش مرگ و میر، واکسیناسیون است و همچنین شیوه نامه‌های بهداشتی، به ویژه ماسک زدن هم باید رعایت شود.

وی افزود: در تزریق واکسن کرونا، جوانان استقبال خوبی می‌کنند و تاکنون ۱۰۵ هزار دوز واکسن کرونا به افراد گروه‌های هدف تزریق شده است. روزانه ۲ هزار دوز واکسن تزریق می‌شود و با ادامه این روند تا یک ماه آینده به جمعیتی ایمن دست خواهیم یافت.

این مقام مسئول به آخرین وضعیت واکسیناسیون دانش آموزان در شهرستان لامرد اشاره کرد و گفت: تاکنون قریب به هفت هزار و ۳۹۶ دوز واکسن معادل ۷۹ درصد از جامعه هدف دانش آموز تزریق شده است که سنینِ بین ۱۲ تا ۱۸ سال را شامل می‌شود.

احمدی ادامه داد: در پیک پنجم کرونا روزانه ۱۹۵ بیمار بستری داشتیم که تا به امروز این آمار به روزانه ۲۰ بستری رسیده است و هیچ کمبودی در بخش خاکستری بیمارستان لامرد وجود ندارد.

دکتر احمدی شرایط فعلی را نسبتاً خوب ارزیابی کرد و درخصوص پیک ششم کرونا گفت: با واکسینه شدن اکثریت جمعیت امیدواریم با کمترین درگیری پیک ششم را پشت سر بگذاریم که امید است مردم عزیر همچنان پروتکل‌ها بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت و از عادی نگاری پرهیز کنند.