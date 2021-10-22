برنامه دشمنان «استحاله هویت امت اسلامی»است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران و بعد از بیست ماه وقفه به علت شیوع کرونا برگزار شد، اظهار کرد: مسئله وحدت در بین امت اسلامی یک مسئله سطحی نیست، یک روش نیست، بلکه یک راهبرد است. مهمترین مسئله در بین امت اسلامی اتحاد صفوف جان‌ها، دل‌ها و اندیشه‌های آن‌ها است، که از آن تعبیر به اخوت می‌شود. این رابطه را خداوند متعال بین مؤمنان ایجاد کرده و از آنها می‌خواهد که این رابطه را حفظ و صیانت کنند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: با بردباری و محبت، مشکلات امت اسلامی باید بین آنها به صورت داخلی حل و فصل شود. اختلاف سلیقه‌ها و دیدگاه‌های مختلف در ساحت پیامبر اعظم در محیط عمومی حل و فصل می‌شود، که این درخواست صریح خداوند است که در اخلاق نبوی وجود دارد. وحدت درونی در سیره نبوی مورد تاکید قرار گرفته است و مردم پشتوانه و حامی یکدیگر هستند.

دشمنان برای «استحاله هویت امت اسلامی» هر روز برنامه تازه‌ای دارند

وی با تاکید بر اینکه دشمنان برای «استحاله هویت امت اسلامی» هر روز برنامه تازه‌ای دارند گفت: برنامه دشمنان برای استحاله هویت امت اسلامی نشان می‌دهد، تاکید پیامبر و قرآن بر اتحاد به چه دلیل است، مسئله وحدت و اتصال ایمانی و اخوتی امّت، مسئله‌ای اساسی است، پشتوانه این وحدت تقوا است این خیر بزرگ، کلید حل همه مشکلات امت است، پشتوانه درونی می‌خواهد که این پشتوانه تقوا است.

حجت الاسلام حاج‌علی‌اکبری تاکید کرد: قوم گرایی و اصرار بر سلیقه‌ها امت را به جان هم می‌اندازد، جریان نفاق به دنبال فتنه برای به جان هم انداختن امت اسلام است. شناسایی جریان نفاق و جلوگیری از ورود نفاق نیاز به بصیرت دارد.

جمهوری اسلامی پرچم وحدت را در جامعه اسلامی برافراشته است

حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس طبع محمدی خودش از آغاز تأسیس تاکنون مساله وحدت را در دستور کار خود قرار داده و با راهنمایی امام راحل و امام حاضر مقام معظم رهبری این خط را دنبال کرده و پرچم وحدت را در جامعه اسلامی برافراشته است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، نماز جمعه را مرکز اصلی اتصال صفوف توحیدی مؤمن به همدیگر دانست و گفت: با نماز جمعه برادری و اخوت در جامعه اسلامی تقویت و گسترش می‌یابد.

وی با اشاره به خسارات کرونا در ماه‌های گذشته گفت: یکی از بزرگترین خسارات کرونا محدود کردن مراسم معنوی و نداشتن نماز جمعه در شهر تهران بود. البته نهادهای دینی در این مدت خوش درخشیدند و هماهنگ با ستاد ملی مقابله با کرونا اقدامات بسیار خوبی داشتند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به حوادث رخ داده در ۲۰ ماه گذشته گفت: در این مدت حوادث تلخ و شیرین بسیاری در جهان داشتیم. البته اولین آن، پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر فتنه ها و توطئه‌ها بود از یک سو کرونا و آسیب‌هایی که به زندگی مردم وارد شد و تعدادی از مردم ما متأسفانه از دست رفتند و از سوی دیگر ظلم مضاعف و جنایت آمریکایی‌ها در شرایط کرونا را شاهد بودیم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: کم تدبیری‌های مسئولان نیز مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد و اینها در شرایطی بود که ما با یک جنگ رسانه‌ای علیه ملت ایران رو به رو بودیم اما ملت بی نظیر ایران در برابر دشمن ایستادند و از این جنگ تمام عیار سربلند و پیروز بیرون آمدند و توانستند زیباترین صحنه‌ها را در میدان خدمت و کمک مومنانه بیافرینند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط مردم و سایر دستگاه‌ها در مقابله با شیوع کرونا گفت: مردم و نیروهای مسلح و گروه‌های جهادی با حضور در میدان خدمت، خدمات بسیاری را به مردم ارائه دادند و در این مدت به خوبی درخشیدند.

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به خدمات کادر درمان در مقابله با شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: ۲۰ ماه است کادر درمان در صف اول مبارزه با شیوع کرونا حضور دارند و در این مسیر مجاهدت‌های فراوانی کردند و شهدایی را نیز اعطا کردند که جا دارد به همه آنها خدا قوت بگوییم و در برابر شهدای سلامت سر تعظیم فرود آوریم.

شکست آمریکا در افغانستان را آخرین حلقه زنجیره شکست‌های آمریکا در منطقه و جهان دانست

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به حوادث رخ داده در ۲۰ ماه گذشته در سطح منطقه و جهان گفت: در این ماه‌ها مجموعه‌ای از حوادث را در سطح منطقه و جهان شاهد بودیم که همه آنها نشان دهنده شکست آمریکاست. آمریکایی‌ها در داخل با آن افتضاحاتی که در انتخابات ریاست جمهوری‌شان رخ داد شکست خوردند و بعد از انتخابات نیز این شکست ادامه پیدا کرد. در سطح منطقه و جهان نیز شکست‌های آمریکا سرعت بیشتری به خود گرفت و ما هر روز شاهد شکست آنها هستیم.

وی ادامه داد: روند افول آمریکا با ترور شهید سلیمانی شروع شد و با عملیات نیروهای مسلح ایران در در هم کوبیدن عین الاسد و تصویب خروج نیروهای آمریکایی از عراق در مجلس این کشور ادامه پیدا کرد. آمریکایی‌ها در توطئه‌های خود در لبنان و سوریه شکست خوردند و این روند ادامه دارد.

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به تحولات رخ داده در رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی نیز در نبرد ۱۲ روزه سیف القدس شکست خورد و مقاومت مردم یمن نیز با عزت و اقتدار ادامه دارد و ان شاءالله در آینده‌ای نزدیک پیروزی آنها رقم خواهد خورد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران شکست آمریکا در افغانستان را آخرین حلقه زنجیره شکست‌های آمریکا در منطقه و جهان دانست و گفت: شاهد بودیم آمریکا بعد از ۲۰ سال چگونه از افغانستان فرار کرد. البته توطئه‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا ادامه دارد و این توطئه‌ها را در شمال غرب ایران و حوادث اخیر در لبنان و انفجار در دو نماز جمعه شهرهای افغانستان مشاهده کردیم که جا دارد با ملت افغانستان همدردی کنیم و از مسئولان این کشور بخواهیم که حافظ جان مسلمانان باشند و عاملان این جنایت‌ها را به سزای اعمال شأن برسانند.

وی تصریح کرد: همه اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نشانه استیصال ابر جنایتکار زمان ما یعنی آمریکاست، آمریکایی‌ها بعد از ۲۰ سال و هزینه‌های هنگفتی که برای ایجاد خاورمیانه جدید کردند و با ثبت بیش از ۸ هزار تریلیون دلار هزینه باید از منطقه بروند و به آنها می‌گوئیم اگر ۸۰۰ هزار تریلیون دلار هزینه کنید راهی ندارید و باید منطقه ما را ترک کنید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اتفاقات رخ داده در ۲۰ ماه گذشته در کشورمان اظهار داشت: در داخل کشور نیز در ماه‌هایی که گذشت تحولات بزرگی داشتیم. از سویی شاهد اقتدار نیروهای مسلح در دفاع از کشور و شکست توطئه‌های آمریکا و برگزاری رزمایش‌های مختلف بودیم که آنها توانستند در برابر توطئه‌های آمریکا خوش بدرخشند همچنین شاهد شکل گیری یک مجلس انقلابی با یک رئیس جهادی هستیم.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: قوه قضائیه هم بعد از طی دو سال تحول با ریاست جدید روند تحولی خود را ادامه می‌دهد و خوشبختانه شاهد اتفاقات خوبی در این قوه هستیم.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان گفت: تشکیل دولت خدمتگزار نیز اقدام بسیار خوبی بود که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده و در دو ماه گذشته دولت خدمتگزار موفقیت‌های خوبی را در حوزه‌های مختلف مانند کنترل کرونا با گسترش واکسیناسیون و همچنین حضور در جمع مردم و جمعه‌های خدمت داشته است.

رویکرد فسادستیزی دولت، قوه قضائیه و مجلس، امیدآفرین است

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به حضور سران قوا در بین مردم گفت: جریان حضور مردمی رؤسای قوا بسیار پسندیده و موافق سیره نبوی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است. این رفتار روحیه آفرین و دلگرم کننده برای مردم ماست.

حجت الاسلام حاج علی اکبری وجود فاصله با مردم با هر بهانه‌ای را خواست شیاطین دانست و گفت: مردم باید مسئولین را از خود بدانند و حضور مسئولان در بین مردم و شنیدن مشکلات آنها بسیار پسندیده است.

وی گفت: فضای اداری ما نیاز به یک تحول در کارآمدسازی و مهربان سازی دارد. عزت مراجعه کنندگان باید در ادارات ما حفظ شود.

وحدت قوا شاخ غول، تورم و گرانی را می‌شکند

خطیب موقت نماز جمعه تهران رویکرد فسادستیزی که در دولت، قوه قضائیه و مجلس به وجود آمده است را بسیار امیدآفرین دانست و گفت: این رویکرد فسادستیزی نویدبخش تحقق اهداف انقلاب اسلامی است و امیدواریم این عیب و مشکلاتی که با بروز فساد در گوشه و کنار کشور ما به وجود آمده است از بین برود.

حجت الاسلام حاج علی اکبری نقش مجلس را در فسادستیزی بسیار مهم دانست و گفت: زنجیره فساد با اصلاح قانون توسط مجلس باید از بین برود و فرآیندها باید اصلاح شود و قوه قضائیه هم باید با رعایت کلیه موازین با مفسدان مبارزه کند و کمر مفسدین را بشکند و دستشان را قطع کند و منابع ملی نیز از حلقوم مفسدین بیرون کشیده شود.

وی با اشاره به اهمیت وحدت قوا گفت: وحدت قوا کار را پیش خواهد برد و در شکست شاخ غول بی شاخ و دم گرانی که مردم ما را دچار مشکلات فراوانی کرده است مؤثر خواهد بود. البته مردم ما صبور هستند و شرایط را به خوبی درک می‌کنند.

خطیبان جمعه ۶۰ هزار مشکل کشور را استخراج و به رئیس جمهور ارائه دادند

خطیب موقت نماز جمعه تهران در پایان با اشاره به اقدامات نهاد نماز جمعه در ۲۰ ماه گذشته گفت: با همکاری ائمه جماعت و خطیبان نماز جمعه بیش از ۶۰ هزار مساله کشور را استخراج کرده‌ایم و در اختیار رئیس جمهور محترم قرار داده‌ایم. البته با استقبال ایشان نیز رو به رو شد. ما این مسائل را دنبال خواهیم کرد تا به نتیجه مطلوب برسیم.