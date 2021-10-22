مبنای آزادی فلسطین وحدت امت اسلامی است

مولوی عبدالرحمن ترنج زر امام جمعه چابهار در گفتگو با خبرنگار مهر، نامگذاری هفته وحدت را اقدامی بسیار خوب و ارزشمند دانست و اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم مسلمانان را به وحدت و اتحاد دعوت کرده و آنان را از تفرقه و گسستگی بیم می‌دهد. بنابراین در آیات و روایات مؤمنان با یکدیگر برابر و برادر هستند.

مدیر حوزه علمیه مجددیه نعیمیه عورکی سالروز میلاد پر خیر و برکت پیامبر اکرم (ص) را مهمترین و بزرگ‌ترین عید مسلمانان بیان کرد و گفت: پروردگار به برکت وجود مقدس پیامبراکرم (ص) دنیا را که در کفر و ظلمت بود نورانیت بخشید و حضرت امام خمینی (ره) با خوش سلیقگی تمام این ایام را هفته وحدت نامید تا در این ایام جهان اسلام بیش از گذشته به تبیین و تبلیغ وحدت اهتمام داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان با وجود اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند اما برای مقابله با دنیای اسلام متحد و منسجم هستند، عنوان کرد: مسلمانان باید اختلافات جزئی را کنار گذاشته و متحد شوند تا با حفظ جوامع اسلامی نسل آینده را از گرفتار شدن در دام یهود و نصارا بر حذر دارند.

مولوی ترنج زر با تاکید بر اینکه افراط و تفریط در جامعه اسلامی مورد قبول نیست، تصریح کرد: مسلمانان باید در حوزه فرهنگی، کتاب‌ها و فضای مجازی با استدلال و کلامی محترمانه با یکدیگر به بحث و گفتگو بنشینند و از جنگ، نزاع و تفرقه به شدت اجتناب کنند. بنابراین هر کسی از هر مذهبی که باشد، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعی و غیره اگر بخواهد جنگ و اختلاف ایجاد کرده و به نفع آمریکا و اسرائیل کار کند، محکوم است و باید مانع او شد. لازم به ذکر است برای حکومت اسلامی مقابله با فتنه‌انگیزان کار سختی نیست و می‌تواند به راحتی جلوی تفرقه‌افکنان را بگیرد.

امام جمعه چابهار ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند آن شیعه‌ای که به مقدسات اهل سنت اهانت می‌کند، شیعه نیست و آن اهل سنتی که به مقدسات شیعیان توهین می‌کند، سنی نیست. بر این اساس باید بین دوست ناآگاه و دشمن معاند تفاوت قائل شد. امروز امنیت و عزت بزرگترین نعمت برای نظام اسلامی است، اگر مسلمانان در نظام اسلامی ایران فرقه فرقه شوند قطعاً دشمنان بر آنها مسلط شده و آنها را روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌کنند از این رو حکومت اسلامی باید جلوی هر فرد و گروهی که تفرقه‌افکنی می‌کند را با جدیت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه شیعه یا سنی اگر از وحدت دم می‌زند باید در عمل نیز این را نشان بدهد، عنوان کرد: چنانچه جامعه اسلامی در مجامع و سمینارها شعار وحدت سر می‌دهند نباید در مساجد و مدارس خلاف آن را بگویند و مؤمن به مذهبی غیر از مذهب خود را کافر، مشرک یا گمراه بدانند. وحدت بین شیعه و سنی امری دو طرفه است و شیعیان باید به مقدسات اهل سنت و اهل سنت به مقدسات شیعیان احترام بگذارند در این صورت قطعاً وحدت محقق می‌شود.

مولوی ترنج زر ثمره وحدت را یاری دین الهی دانست و گفت: مسلمانان زمانی بر کفر پیروز می‌شوند که متحد باشند و این وعده الهی است. چنانچه کشورهای اسلامی با هم متحد شوند و با یکدیگر یک هدف را دنبال کنند قطعاً نخستین ثمره آن آزادی فلسطین و قدس خواهد بود. وحدت و آزادی قدس در دوستی با نظام سلطه نیست.