لزوم تسهیل شرایط رفت و آمد نابینایان توسط مدیریت شهری همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد حسین فلاحی در دیدار با اعضای انجمن نابینایان همدان با بیان اینکه هر خدمتی که به عزیزان روشندل بشود خداوند چندین برابر آن را به انسان بر می‌گرداند، ادامه داد: اگر فردی در بخشی از توانایی خود محدودیت دارد باید استعدادهای او در سایر زمینه‌ها کشف و به ظهور و بروز برسد.

وی افزود: مسئولین کشور به خصوص سازمان بهزیستی باید با فراهم آوردن امکانات زمینه کشف این استعدادها را فراهم کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین با بیان اینکه شناخت استعدادها، آموزش افراد معلول و ایجاد شغل باعث افزایش اعتماد به نفس این عزیزان می‌شود.

وی تصریح کرد: صدا و سیما و نهادهای فرهنگی زمینه لازم را برای بیان دغدغه این عزیزان فراهم کنند.

فلاحی با تاکید بر توجه ویژه به این قشر از جامعه افزود: مجموعه مدیریت شهری شرایط لازم را برای سهولت رفت و آمد این قشر از جامعه در معابر شهری فراهم کند.

در ابتدای این دیدار اعضای انجمن نابینایان مشکلات و دغدغه‌های خود را عنوان کردند.