آرش بهارونداحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از گذر امواج ناپایدار و ضعیف سطوح میانی و همراهی آن با تقویت فشار سطح زمین در منطقه البرز مرکزی به ویژه اواخر هفته است که تنها در ارتفاعات شمالی استان باعث رخداد بارشهای پراکنده و خفیف خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به ماندگاری دمای کمینه زیر ۵ درجه سانتیگراد در ارتفاعات استان هرگونه عملیات بتنریزی در این مناطق مطابق با آئیننامه بتن با مخاطره یخزدگی همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در ارتفاعات شمالی استان عصر و شب افزایش ابر و احتمال بارش خفیف باران و برف و کاهش دما بوده و هوا در بعضی ساعات ناسالم است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۰ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۶ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۷ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی، فردا آسمان البرز صاف و همراه با یخبندان است و هوا نیز در بعضی ساعات ناسالم برای گروههای حساس است.
بهارونداحمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۲ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۷ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۷ متر بر ثانیه است.
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