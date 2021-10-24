تصویربرداری «سرجوخه» پس از یک سال تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخته تازه احمد معظمی و ابوالفضل صفری پاییز سال گذشته کلید خورد و تاکنون در لوکیشن های متعددی در داخل و همچنین خارج از کشور ضبط شده است.

در آستانه پخش این سریال تازه، جشن پایان تصویربرداری آن برگزار شد و مراحل فنی کار نیز آخرین مراحل خود را پشت سر می گذارد.

«سرجوخه» که پخش آن به دلیل پاره‌ای از مشکلات به تعویق افتاده بود از فردا دوشنبه سوم آبان روی آنتن شبکه سه می‌رود.

حمیدرضا محمدی، سامان صفاری، آرش آصفی، نیلوفر کوخانی، نازنین کیوانی، عبدالرضا نصاری، هژیرسام احمدی، قربان نجفی، سوتلانا سوپیلنیاک، حبیب دهقان نسب، علی اوسیوند، پیام احمدی نیا، سیاوش گرجستانی، علیرضا جلالی تبار، حمیدرضا هدایتی، حسن اسدی، نیلوفر شهیدی، افسانه کمالی، مریم وحیدزاده، علی غلامی، پارسیا شکوری، مینو شیخان، احمد پورخوش، مهدی علیپور و صالح صارمی بازیگران «سرجوخه» هستند.

عوامل این سریال عبارتند از سرپرست نویسندگان: سیدحسین امیرجهانی، مدیر تصویربرداری: احمد گودرزی، تدوین: پری سا ناهیدپور، مدیر تولید: آرش زینال خیری، مدیر برنامه‌ریزی: فرزاد رحمانی، دستیار اول کارگردان: محمد بدرلو، منشی صحنه: بیتا ارسطویی، بازیگردان: سیامک راشدی، جلوه‌های ویژه بصری: مهدیار سزاوار، جلوه‌های ویژه میدانی:رضا ترکمان، طراح گریم: سید جلال موسوی، طراح صحنه: مهدی عرفاتی، طراح لباس: افسانه صمدزاده، صدابردار: مهرداد دادگری، مدیر تدارکات: ظهیر پیرهادی، عکاسان: علی پوراسد، شیوا خدابخش، مهسا عباسی.

«سرجوخه» در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای بر اساس متنی از حسین امیرجهانی از ۳ آبان هر شب ساعت ۲۰:۴۵ روی آنتن خواهد رفت.