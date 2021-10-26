ارائه پروپوزال تست واکسن «اسپایکوژن» روی کودکان به وزارت بهداشت

پیام طبرسی محقق اصلی طرح مطالعاتی واکسن ایرانی - استرالیایی «اسپایکوژن» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این واکسن تایید و مجوز اضطراری را از سازمان غذا و دارو اخذ کرده است و به محض اینکه وزارت بهداشت این واکسن ها را تحویل بگیرد واکسیناسیون عمومی آغاز می شود.

وی در خصوص میزان واکسن تولید شده در این شرکت دانش بنیان گفت: تاکنون یک میلیون و دویست هزار دوز واکسن علیه کرونای اسپایکوژن به تولید رسیده است.

محقق اصلی طرح مطالعاتی واکسن ایرانی - استرالیایی «اسپایکوژن» درباره امکان استفاده کودکان از این واکسن خاطر نشان کرد: پروپوزالی را برای تست کودکان به وزارت بهداشت ارائه کردیم که هنوز به تصویب نرسید ه است.

به گفته طبرسی، اگر این پروپوزال به تصویب وزارت بهداشت برسد امکان شروع تست را خواهیم داشت.

به گزارش مهر، مطالعات حیوانی و فاز یک انسانی، واکسن اسپایکوژن در استرالیا، با موفقیت پشت سر گذاشته شده است. این واکسن در مطالعات حیوانی بر موش‌ها، میمون‌ها و راسوها، باعث ایجاد ایمنی قابل‌قبول در برابر ویروس و جلوگیری از بروز بیماری شده است.

مطالعه بالینی فاز یک اسپایکوژن با هدف بررسی ایمنی و تحمل پذیری این واکسن در ۴۰ داوطلب سالم بزرگسال (با سن بین ۱۸ تا ۶۵ سال) در تیر ۱۳۹۹ در شهر آدلاید استرالیا انجام شد. با تایید نتایج فاز دوم مطالعه بالینی توسط کمیته اخلاق کشوری وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو، فاز سوم مطالعه واکسن اسپایکوژن در مرداد امسال آغاز شد.

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی واکسن اسپایکوژن برای جلوگیری از ابتلا به کرونا با شرکت حدود ۱۷۰۰۰ نفر داوطلب در یکی از هتل های تهران برگزار می‌شود. هدف دیگر این مطالعه بررسی و پایش عوارض احتمالی در بین شرکت‌کنندگان تا ۶ ماه بعد از تزریق دو دوز است. فاصله بین تزریق دوز اول و دوم در این مطالعه ۲۱ روز است.