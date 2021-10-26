گلبالیست نابینای یزد در رقابت های پاراآسیایی بحرین حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این بهمن دوستی، سرمربی تیم ملی گلبال آقایان رده سنی جوانان کشورمان اسامی ملی پوشان منتخب برای حضور در رقابتهای پارآسیایی بحرین را اعلام کرده است.

این تیم متشکل از محمدمهدی نفیسی نسب، علیرضا باقری، امیرحسین ریحانی لطفعلی، محمد ایوب شهپر، امیر محمد بهرامی، مصطفی صادقی با سر مربیگری بهمن دوستی و مربیگری محمد کرم کولیوند است.

این دوره از رقابت‌ها چهارمین دوره حضور گلبالیست های کشورمان است که در اولین دوره رقابتهای پارآسیایی که در توکیو برگزار شد، تیم ایران اول شد، در دومین دوره نیز که مالزی میزبان بود، بار دیگر مقام اول را به خود اختصاص داد و در سومین دوره مسابقات که در امارات انجام شد، در جایگاه سوم قرار گرفت..

گفتنی است؛ کشورهای چین، ژاپن، کره، تایلند و عراق رقبای اصلی ایران در چهارمین دوره مسابقات پارآسیایی بحرین محسوب می شوند.