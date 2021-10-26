  1. استانها
  2. یزد
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۰۴

گلبالیست نابینای یزد در رقابت های پاراآسیایی بحرین حضور یافت

گلبالیست نابینای یزد در رقابت های پاراآسیایی بحرین حضور یافت

یزد- ایوب شهپر، گلبالیست نابینا و کم بینای استان یزد در رقابت های پاراآسیایی بحرین حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این بهمن دوستی، سرمربی تیم ملی گلبال آقایان رده سنی جوانان کشورمان اسامی ملی پوشان منتخب برای حضور در رقابتهای پارآسیایی بحرین را اعلام کرده است.

این تیم متشکل از محمدمهدی نفیسی نسب، علیرضا باقری، امیرحسین ریحانی لطفعلی، محمد ایوب شهپر، امیر محمد بهرامی، مصطفی صادقی با سر مربیگری بهمن دوستی و مربیگری محمد کرم کولیوند است.

این دوره از رقابت‌ها چهارمین دوره حضور گلبالیست های کشورمان است که در اولین دوره رقابتهای پارآسیایی که در توکیو برگزار شد، تیم ایران اول شد، در دومین دوره نیز که مالزی میزبان بود، بار دیگر مقام اول را به خود اختصاص داد و در سومین دوره مسابقات که در امارات انجام شد، در جایگاه سوم قرار گرفت..

گفتنی است؛ کشورهای چین، ژاپن، کره، تایلند و عراق رقبای اصلی ایران در چهارمین دوره مسابقات پارآسیایی بحرین محسوب می شوند.

کد مطلب 5336679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها