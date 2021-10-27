روند شمارش دستی آرای بیش از ۲ هزار حوزه انتخاباتی عراق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، کمیساریای عالی انتخابات عراق امروز چهارشنبه بیانیه جدیدی را در خصوص رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله پیرامون نتایج نهایی انتخابات، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه کمیساریای عالی انتخابات آمده است: پس از دریافت شکایات و اعتراض‌ها از امروز چهارشنبه روند بازشماری دستی بیش از هزار حوزه رأی گیری در شهرهای مختلف عراق آغاز شد.

پیشتر جناح‌های معترض به نتایج انتخابات در جلسه‌ای که در منزل «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون تشکیل دادند، بار دیگر خواستار شمارش دستی آرا شدند.

سران احزاب و ائتلاف‌های دولت قانون، النصر، جریان حکمت ملی و سایر جناح‌های عضو اتاق هماهنگی احزاب شیعی در کنار ائتلاف عزم به ریاست «خمیس الخنجر» و اتحادیه ملی کردستان به نتایج انتخابات معترض و خواستار شمارش آرا به صورت دستی هستند.

این احزاب از «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق خواسته‌اند که مستقیماً به مسأله ورود کند و اجازه ندهد کشور به سمت وضعیت خطرناک‌تری پیش برود. اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مداخله جویانه اعلام کرد که صحت انتخابات عراق مورد تأیید این شورا است! «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر نیز از بیانیه شورای امنیت استقبال کرد. این بیانیه با اعتراض بسیاری از گروه‌های عراقی مواجه شده است.