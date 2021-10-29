اعلام آماده باش به دستگاه های امدادی و خدمات رسان استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت قیصربیگی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اشاره به شروع بارش های پاییزی در برخی نقاط استان ضمن اعلام آماده باش به مجموعه دستگاههای امدادی و خدمات رسان استان تاکید کرد: به رغم پیش بینی سازمان هواشناسی و اعلام هشدار زرد اما به لحاظ خاصیت بارشهای پاییزی لازم است همه مجموعههای عضو ستاد مدیریت بحران در آماده باش کامل باشند.
وی در ادامه با اشاره به اعلام آماده باش به شهرداریهای مناطق مختلف استان برای پایش و کنترل به موقع آبراهها و معابر و مسیل های درون شهری با توجه به حجم بارش غیر منتظره در این فصل گفت: به مردم توصیه میشود تا با اجتناب از تردد و توقف در حاشیه رودخانههای فصلی و مسیلها در کوهنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانهها و مسیلها به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب احتیاط کنند.
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