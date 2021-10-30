جلسه ویژه در وزارت خارجه لبنان با حضور کاردار سفارت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عباس الحلبی وزیر آموزش و پرورش لبنان از نشست کارگروه ویژه بحران در وزارت خارجه لبنان درباره بحران پیش آمده با عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خبر داد.

وی پس از پایان جلسه اعلام کرد: اقدام دولتی ادامه دارد. کشور نمی‌تواند که بدون دولت با توجه به بحران‌هایی که در آن به سر می‌برد، باشد. ما امید زیادی داریم و می‌توانیم که برای بحران در اسرع وقت به راهکاری برسیم.

الحلبی در نشست خبری مشترک با عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان تاکید کرد: موضوع تحت بررسی است و در راستای حل تبعات بحران تلاش می‌کنیم. همه آنچه ما خواستار آن هستیم گشودن باب گفتگو است زیرا این تنها راه حل همه مشکلات است.

از سوی دیگر عبدالله بوحبیب هم گفت: ما با آمریکاییها برای حضور در نشست رایزنی نمودیم زیرا آنها توان حل بحران کنونی را دارند. طرف‌های بین المللی که نخست وزیر لبنان با آنها تماس گرفته از او خواسته اند که به فکر استعفا نباشد. کمیته بحران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: ریچارد مایکلز کاردار سفارت آمریکا در لبنان در نشست کمیته وزارتی بررسی بحران لبنان با عربستان سعودی شرکت کرد اما پیشنهادی نداشت. این پس از رایزنی نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با آمریکاییها بود.

وزیر خارجه لبنان ضمن ابراز امیدواری برای خروج از بحران کنونی گفت: راهکارهایی هست و نتایج آن به زودی آشکار خواهد شد.

گفتنی است که جرج قرداحی وزیر اطلاع‌رسانی لبنان قبل از ورود به کابینه «نجیب میقاتی» یک مجری، فعال رسانه‌ای و خبرنگار مشهور لبنانی بوده است که در برنامه‌ای تلویزیونی معروف به «برلمان شعب» (پارلمان مردم) به صراحت بر ضرورت توقف تجاوز به یمن تاکید کرده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که تحولات جاری در یمن را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: تجاوز وحشیانه به یمن که هشت سال از آن می‌گذرد، باید متوقف شود. آن‌چه یمنی‌ها انجام می‌دهند، حقوق قانونی آن‌ها در دفاع از خود است و من پایداری مردم یمن در قبال این تجاوز را ارج می‌نهم.

عربستان سعودی روز گذشته جمعه به سفیر لبنان در این کشور ۴۸ ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کرده و واردات تمامی کالاهای لبنانی به این کشور را نیز متوقف کرد. ریاض همچنین سفیرش در بیروت را فرا خوانده است.

بحرین هم به تبعیت عربستان سعودی، از سفیر لبنان خواسته ظرف ۴۸ ساعت، این کشور را ترک کند. هفته گذشته، کشورهای مختلف عربستان سعودی، بحرین، امارات و کویت سفرای لبنان را فراخوانده بودند.

جنبش حزب الله لبنان ضمن حمایت از مواضع وزیر اطلاع‌رسانی در محکومیت تجاوز عربستان سعودی به یمن گفت که هر گونه درخواست برای برکناری وی را رد می‌کند.