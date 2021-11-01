به گزارش خبرگزاری مهر، داوود رادمند کرد: برگزاری سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همت سازمان منطقه آزاد کیش، موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و موسسه فرهنگی الست کیش در شش ماه گذشته برنامه ریزی شده است.

وی ابراز داشت: نمایشگاه کتاب کیش در سالن شماره ۲ مرکز نمایشگاه های بین المللی به وسعت هفت هزار مترمربع برپا می شود.

مجری سومین دوره از نمایشگاه بزرگ کتاب کیش تصریح کرد: در این رویداد بیش از ۱۰ هزار عنوان کتاب و تازه‌های نشر کشور از ۳۰۰ ناشر در حوزه های کودک و نوجوان، کتب عمومی، کمک آموزشی، دانشگاهی، دیجیتال، تولیدات و دیگر محصولات به بازدید کنندگان عرضه خواهد شد.

وی در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه عنوان کرد: این رویداد پنجشنبه ۱۳ آبان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش آغاز به کار می کند و تا ۲۲ آبان همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ پذیرای علاقمندان است.

رادمند با اشاره به ارائه بن های تخفیف خرید کتاب به علاقمندان در این نمایشگاه اظهار داشت: یکی از ویژگی های این نمایشگاه ارائه تخفیف ۵۵ درصدی به ساکنان کیش برای خرید تا سقف سه میلون ریال است که می توانند بن کارت های خود را از باجه بانک صادرات مستقر در نمایشگاه دریافت و کتاب خریداری کنند.

مجری سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش افزود: ساکنان برای خرید کتاب بیش از سقف سه میلیون ریال نیز می توانند با هر کدملی، از تخفیف ۲۰ درصدی بدون محدودیت سقف بهره مند شوند که امکان خرید کتاب های متنوع را برای دانش آموزان و خانواده‌ها فراهم می کند.

رادمند با اشاره به تسهیل جابجایی ساکنان برای حضور در نمایشگاه با در نظر گرفتن وسایل حمل و نقل رایگان گفت: مینی بوس‌ها در ۵ نقطه شهر ازجمله مقابل مسجد خاتم الانبیا (ص)، نوبنیاد میدان بهارستان، نوبنیاد میدان آرین، مقابل بازار پارس خلیج آماده ارائه خدمات به بازدید کنندگان هستند.