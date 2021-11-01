منصور صاحب در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در قالب جشنواره ارتقا سواد حرکتی دانش‌آموزان سعی بر این است تا به پویایی و تحرک دانش‌آموزان در گروه‌های سنی پایه کمک کرده و جلوی خمودگی و بی‌تحرکی دانش‌آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی و دوره متوسطه اول گرفته شود.

وی تصریح کرد: این دوره آموزشی سنین طلایی برای آغاز حرکت‌های جسمی و تحرکی دانش‌آموزان است که ما در قالب تست‌های عمومی و تخصصی سعی می‌کنیم تا دانش‌آموزان را مراقبت کرده و آمادگی بدنی و جسمی آنها را ارتقا دهیم.

معاون تندرستی و سلامت آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: اطلاعات به دست آمده در قالب این جشنواره در سامانه دانش‌آموزی به ثبت رسیده و مرحله به مرحله این مراقبت‌ها و ثبت اطلاعات انجام می‌شود تا اینکه در اسفندماه جمع‌بندی نتایج اولیه را شاهد باشیم.

صاحب افزود: سال گذشته در قالب طرح کوچ سعی کردیم تا کنترل وزن و قد دانش‌آموزان را با همراهی والدین آنها انجام دهیم که در این زمینه آمارهای جالب توجهی به دست آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در یک فرآیند ۹ ماهه از لحاظ وزن و قد دانش‌آموزان استان اردبیل در بین استان‌های کشور در جایگاه مطلوبی قرار گرفتند و از نظر کاهش وزن اتفاقات مناسبی در نیم سال اول سال تحصیلی گذشته رقم خورد.

معاون تندرستی و سلامت آموزش و پرورش استان اردبیل اضافه کرد: همه این برنامه‌ها که از سوی معاونت تندرستی و سلامت آموزش و پرورش اجرا می‌شود، با هدف بهبود شرایط سلامت جسمی، روحی و روانی دانش‌آموزان است که امیدواریم با برطرف شدن کرونا و حضور دانش‌آموزان در مدارس تحرک و پویایی بیشتر آنها را در قالب زنگ‌های ورزش و سلامت صبحگاهی شاهد باشیم.