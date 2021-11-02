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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۱

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم مطرح کرد؛

ایستادگی و مقاومت ملّت ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکا

ایستادگی و مقاومت ملّت ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکا

قم- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم در اطلاعیه ای ضمن دعوت از مردم قم جهت حضور در اجتماع یوم الله سیزدهم آبان؛ ایستادگی و مقاومت ملّت ایران را رمز افول سلطه استکباری آمریکا عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی اقشار مردم بصیر، شجاع، ولایتمدار و انقلابی قم دعوت کرد تا همچون گذشته در اجتماع با شکوه یوم الله سیزدهم آبان شرکت نمایند.

متن اطلاعیه به این شرح است:

استکبارستیزی وظیفه‌ای دینی، انقلابی و حرکتی جهادی است که ریشه قرآنی داشته و جوهره انقلاب اسلامی می‌باشد و هیچ گاه تعطیل پذیر نخواهد بود. یوم الله سیزدهم آبان ماه به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» تنها مناسبتی است که در سه مقطع حساس تاریخی، چهره پلید و خون‌آشام استکبار را به نمایش گذاشته و حامل پیام‌های مهم و حساس انقلاب اسلامی یعنی ظلم ستیزی و استکبارستیزی بوده است. وقایع سه گانه فراموش نشدنی یوم الله ۱۳ آبان یادآور روح تعدی، تجاوز و خوی استکباری آمریکا از طریق مداخله در امور داخلی ایران از جمله تبعید حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه متعاقب دفاع الهی ایشان از شرافت و کرامت و عزت مردم متدین و انقلابی و اعتراض دردمندانه نسبت به قرارداد ننگین کاپیتولاسیون، به خاک و خون غلتیدن و شهادت مظلومانه جمعی از دانش آموزان عزیز و دیگر توطئه‌های رذیلانه علیه نظام نوپای اسلامی و به وقوع پیوستن انقلاب دوم یعنی تسخیر شرافتمندانه لانه جاسوسی شیطان بزرگ که با اعمال شیوه‌های ضد انسانی از قبیل تحریم سیاسی، تحریم اقتصادی، تهاجم فرهنگی و تجهیز دشمنان جمهوری اسلامی به دشمنی کینه‌توزانه خود ادامه داده و به کمتر از نابودی اسلام و انقلاب اسلامی قانع نیست. لیکن به لطف و رحمت الهی، اتفاقات رخ داده اخیر در سطح منطقه علی‌الخصوص فرار مفتضحانه شیطان بزرگ از افغانستان نشانه‌ای از افول قدرت پوشالی و نویدی بر پایان دوران این دولت مستکبر خواهد بود.

اینک در استمرار زنده نگه داشتن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از تمامی اقشار مردم بصیر، شجاع، ولایتمدار و انقلابی دعوت به عمل می‌آید تا با عمل به تکلیف الهی، دینی و انقلابی خود، پرشکوه‌تر از گذشته در اجتماع با شکوه یوم الله سیزدهم آبان شرکت نموده و انزجار و کینه مقدس خود را از دشمن شماره یک بشریت و صلح و امنیت جهانی با فریاد رسای مرگ بر آمریکا طنین اندار و برگ زرین دیگری بر تاریخ سراسر افتخار و مباهات نظام مقدس جمهوری اسلامی بیفزایند.

زمان: ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه سیزدهم آبان ماه (همزمان با دیگر شهرهای سراسر کشور) - حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) – صحن حضرت امام رضا (ع)

سخنران: حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده محبوب و محترم شهر مقدس قم

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم

کد مطلب 5342016

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