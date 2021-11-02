ایستادگی و مقاومت ملّت ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی اقشار مردم بصیر، شجاع، ولایتمدار و انقلابی قم دعوت کرد تا همچون گذشته در اجتماع با شکوه یوم الله سیزدهم آبان شرکت نمایند.

متن اطلاعیه به این شرح است:

استکبارستیزی وظیفه‌ای دینی، انقلابی و حرکتی جهادی است که ریشه قرآنی داشته و جوهره انقلاب اسلامی می‌باشد و هیچ گاه تعطیل پذیر نخواهد بود. یوم الله سیزدهم آبان ماه به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» تنها مناسبتی است که در سه مقطع حساس تاریخی، چهره پلید و خون‌آشام استکبار را به نمایش گذاشته و حامل پیام‌های مهم و حساس انقلاب اسلامی یعنی ظلم ستیزی و استکبارستیزی بوده است. وقایع سه گانه فراموش نشدنی یوم الله ۱۳ آبان یادآور روح تعدی، تجاوز و خوی استکباری آمریکا از طریق مداخله در امور داخلی ایران از جمله تبعید حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه متعاقب دفاع الهی ایشان از شرافت و کرامت و عزت مردم متدین و انقلابی و اعتراض دردمندانه نسبت به قرارداد ننگین کاپیتولاسیون، به خاک و خون غلتیدن و شهادت مظلومانه جمعی از دانش آموزان عزیز و دیگر توطئه‌های رذیلانه علیه نظام نوپای اسلامی و به وقوع پیوستن انقلاب دوم یعنی تسخیر شرافتمندانه لانه جاسوسی شیطان بزرگ که با اعمال شیوه‌های ضد انسانی از قبیل تحریم سیاسی، تحریم اقتصادی، تهاجم فرهنگی و تجهیز دشمنان جمهوری اسلامی به دشمنی کینه‌توزانه خود ادامه داده و به کمتر از نابودی اسلام و انقلاب اسلامی قانع نیست. لیکن به لطف و رحمت الهی، اتفاقات رخ داده اخیر در سطح منطقه علی‌الخصوص فرار مفتضحانه شیطان بزرگ از افغانستان نشانه‌ای از افول قدرت پوشالی و نویدی بر پایان دوران این دولت مستکبر خواهد بود.

اینک در استمرار زنده نگه داشتن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از تمامی اقشار مردم بصیر، شجاع، ولایتمدار و انقلابی دعوت به عمل می‌آید تا با عمل به تکلیف الهی، دینی و انقلابی خود، پرشکوه‌تر از گذشته در اجتماع با شکوه یوم الله سیزدهم آبان شرکت نموده و انزجار و کینه مقدس خود را از دشمن شماره یک بشریت و صلح و امنیت جهانی با فریاد رسای مرگ بر آمریکا طنین اندار و برگ زرین دیگری بر تاریخ سراسر افتخار و مباهات نظام مقدس جمهوری اسلامی بیفزایند.

زمان: ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه سیزدهم آبان ماه (همزمان با دیگر شهرهای سراسر کشور) - حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) – صحن حضرت امام رضا (ع)

سخنران: حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده محبوب و محترم شهر مقدس قم

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم