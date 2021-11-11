داوود حیدری مهمان این هفته «پرنیان صدا» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، سعید توکل تهیه کننده «پرنیان صدا» گفت: معرفی برنامه «گفتگو» که در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی با حضور اسماعیل میرفخرایی که مجری‌گری این برنامه را برعهده داشت، از بخش‌های مهم این هفته پرنیان صدا است.

وی ادامه داد: در این قسمت از برنامه اجرای تازه‌ای از ترانه قدیمی «باز هوای وطنم آرزوست» به یاد هموطنان خارج از کشور به نمایش در می‌آید که قطعا مورد توجه بینندگان محترم قرار خواهد گرفت. لطیفه‌های نمایشی این هفته با هنرمندی آقایان منوچهر نوذری، کنعان کیانی، علیرضا جاویدنیا، مرتضی تبریزی، مهران امامیه، منوچهر آذری و عباس محبی در قاب تلویزیون به نمایش گذاشته می‌شود.

توکل یادآور شد: مسابقه ششم «صدای ماندگار» نیز اجرا و برندگان مسابقه پنجم نیز معرفی خواهند شد. همچنین در این قسمت از برنامه برای اولین بار ترانه «یگانه منجی» با صدای مرحوم مازیار نیز پخش خواهد شد.

مجموعه تلویزیونی «پرنیان صدا» هر هفته جمعه‌ها ساعت ۲۰ از شبکه پنج سیما روی آنتن می‌رود و این هفته نیز ۲۱ آبان‌ مهمان خانه‌های علاقمندان می‌شود.